Аллею Героев на городском кладбище создадут в Павловском Посаде
Предложения по созданию Аллеи Героев на городском кладбище обсудили в Павловском Посаде. Там прошла встреча главы округа с семьями погибших бойцов специальной военной операции.
В событии также поучаствовала социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Марина Каленкова. Беседа прошла в неформальной обстановке за чашкой чая.
Участники встречи обсудили единый стиль памятников и необходимость установки камер видеонаблюдения.
«Рассказал родным погибших о проделанной работе по созданию памятных мест, а именно установке электронных стендов в парке Победы. На них демонстрируется информация о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Договорились о следующей встрече, на которую пригласим наших скульпторов для обсуждения создания стелы на предполагаемой Аллее Героев», - прокомментировал глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.
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