Аллерголог НИКИ детства Ольга Замышляева рассказала о начале сезона поллиноза
С наступлением весны в Подмосковье начинает цвести ольха, а из-под снега появляются плесневые грибы. Аллерголог-иммунолог НИКИ детства Ольга Замышляева рассказала, как уберечь детей-аллергиков в период пыления растений.
По ее словам, основные проявления сезонной аллергии - это насморк, заложенность носа, приступы чихания, покраснение, отечность и зуд век.
«Активное пыление происходит в утренние часы в ветреную погоду. Важно обязательно пользоваться солнцезащитными очками. Придя с улицы, необходимо снять с ребенка верхнюю одежду и постирать, по возможности принять душ. Можно использовать носовые фильтры или барьерные спреи», - порекомендовала Замышляева.
Она добавила, что точные сроки пика пыления назвать сложно, это зависит и от температурных значений, и от осадков, которые на время прибивают пыльцу. Сезон пыления начинается с ольхи.
«Затем к аллергенам-деревьям присоединятся орешник, береза. Аллергическая симптоматика может усилиться. Если у ребенка реакция еще и на травянистые растения, то тяжелый период продлится все лето и даже может затянуться до первых заморозков», - добавила Замышляева.
Врач посоветовала родителям тщательно следить за питанием и образом жизни ребенка. Не стоит заводить домашних животных, стелить ковры и использовать перьевые подушки и одеяла, а также покупать детям-аллергикам мягкие игрушки - они накапливают пыль.
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