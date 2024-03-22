Аллерголог НИКИ детства Ольга Замышляева рассказала о начале сезона поллиноза

По ее словам, основные проявления сезонной аллергии - это насморк, заложенность носа, приступы чихания, покраснение, отечность и зуд век.

«Активное пыление происходит в утренние часы в ветреную погоду. Важно обязательно пользоваться солнцезащитными очками. Придя с улицы, необходимо снять с ребенка верхнюю одежду и постирать, по возможности принять душ. Можно использовать носовые фильтры или барьерные спреи», - порекомендовала Замышляева.

Она добавила, что точные сроки пика пыления назвать сложно, это зависит и от температурных значений, и от осадков, которые на время прибивают пыльцу. Сезон пыления начинается с ольхи.

«Затем к аллергенам-деревьям присоединятся орешник, береза. Аллергическая симптоматика может усилиться. Если у ребенка реакция еще и на травянистые растения, то тяжелый период продлится все лето и даже может затянуться до первых заморозков», - добавила Замышляева.

Врач посоветовала родителям тщательно следить за питанием и образом жизни ребенка. Не стоит заводить домашних животных, стелить ковры и использовать перьевые подушки и одеяла, а также покупать детям-аллергикам мягкие игрушки - они накапливают пыль.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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