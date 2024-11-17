Алкогольный магазин «Солнышко» закрыли у детского сада в Мытищах

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Магазин продуктов с ласковым названием «Солнышко» расположился рядом с детским садом «Светлячок» по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, поселок Мебельной Фабрики, Заречная улица, 3.

Милое название торговой точки, как оказалось, совсем не соответствует ассортименту продукции. Магазин торговал алкоголем.

Контрольно-надзорные мероприятия на территории алкогольного маркета провели сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с управлением потребительского рынка и услуг городского округа Мытищи по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции в зонах запрета на ее реализацию.

Вход на территорию дошкольного образовательного учреждения расположен в 30 метрах от этого магазина.

Границы прилегающих территорий, на которых запрещена розничная продажа алкогольной продукции от школ и садов, по закону должны располагаться в удалении на 100 метров.

Измеряется при этом расстояние от входной двери заведения, торгующего алкоголем, до входа на территорию учебного заведения. Выяснилось, что этот магазин не подавал сведения об обороте алкогольной продукции. Она изъята и передана на ответственное хранение.

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