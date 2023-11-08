Алина Шапронас из Раменского клуба единоборств выиграла золотой кубок чемпионата стран ШОС по кикбоксингу
Представительница Раменского клуба единоборств «Монах» Алина Шапронас успешно выступила на международном чемпионате стран Шанхайской организации сотрудничества по кикбоксингу. Девушка стала лучшей в своей категории и завоевала золотой кубок.
Алина боролась за победу в пойнтфайтинге. Спортсменка является многократной чемпионкой России, а также чемпионкой Европы по кикбоксингу. Теперь в копилке ее наград еще и первое место в международном турнире.
«На чемпионате стран ШОС в моей категории было три человека. В финале я боксировала с представительницей из Белгорода. Закончила состязания досрочно, уже во втором раунде, с преимуществом в 10 очков», - рассказала победительница соревнований.
Алина живет в Москве, но приезжает заниматься в Раменский клуб единоборств «Монах». Девушка также учится в магистратуре Российского университета спорта на тренера по кикбоксингу. В дальнейшем планирует стать тренером.
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