Алина Шапронас из Раменского клуба единоборств выиграла золотой кубок чемпионата стран ШОС по кикбоксингу

Алина боролась за победу в пойнтфайтинге. Спортсменка является многократной чемпионкой России, а также чемпионкой Европы по кикбоксингу. Теперь в копилке ее наград еще и первое место в международном турнире.

«На чемпионате стран ШОС в моей категории было три человека. В финале я боксировала с представительницей из Белгорода. Закончила состязания досрочно, уже во втором раунде, с преимуществом в 10 очков», - рассказала победительница соревнований.

Алина живет в Москве, но приезжает заниматься в Раменский клуб единоборств «Монах». Девушка также учится в магистратуре Российского университета спорта на тренера по кикбоксингу. В дальнейшем планирует стать тренером.

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