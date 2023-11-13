Альфия Юнусова из Подмосковья выиграла серебро на чемпионате России по настольному теннису
Подмосковная спортсменка Альфия Юнусова заняла второе место в женском парном разряде на первенстве России по настольному теннису. В Минспорте Московской области рассказали. что девушка выступала в дуэте с Юлией Гусевой из Санкт-Петербурга.
В финале пара Юнусовой-Гусевой встретилась с Анастасией Бересневой из Москвы и Василисой Даниловой из Санкт-Петербурга. Как итог - серебряные медали в активе спортсменок.
«Наверное, немного не повезло, какие-то ошибки привели к проигрышу. Возможно, девчонкам немного не хватило той жажды победы, которая у них была на пути к финалу. Но пара получилась хорошая, надеемся, что вместе эти спортсменки еще не раз поднимутся на ступени пьедесталов», - отметила тренер по настольному теннису УОР № 3 Московской области Светлана Федосеева.
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