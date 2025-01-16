Алексея Гержика назначили заместителем председателя правительства Подмосковья

Юный можайский хоккеист Ярослав Кузнецов принял участие в финале первого этапа Кубка федерации хоккея Москвы среди команд 2016 года рождения. Воспитанник Дворца спорта «Багратион» выступал в составе команды «Локомотив».

В плей-офф участвовали 84 команды, которые были разделены на семь групп. Финальный матч проходил на ледовой арене «Арктика». Хоккеисты показали слаженную блестящую игру и уверенно разгромили команду «Академии Михайлова» из Тулы со счетом 3:0.

Ранее можайские «Драгуны» провели контрольную встречу в рамках подготовки к первенству Московской области. Команда выиграла у «Армады» из Одинцова со счетом 6:4.

Три шайбы забил в ворота соперников Олег Федоров, дважды отличился Захар Соколов, один раз поразил ворота одинцовской команды Родион Бектов. На счету Егора Карпиловича и Макара Яковлева - результативные передачи.

В январе «Драгуны» продолжат подготовку к областному турниру.