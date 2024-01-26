Алексей Ветров написал гимн для баскетбольной команды в Химках
Житель Химок Алексей Ветров сочинил песню «Оранжевый мяч», которую удостоили почетного звания гимна баскетболистов центра спортивной подготовки № 5. Композицию для спортсменов автор исполнил прямо на тренировке.
Музыкальный подарок баскетбольной команде презентовали в честь десятилетия центра спортивной подготовки, где тренируются игроки.
«Всем понравилась ритмичная мелодия и, конечно, слова, в которых сказано про все наши команды, включая молодежную, высшую лигу и отделение по баскетболу три на три», - поделилась генеральный директор центра спортивной подготовки по игровым видам спорта № 5 Татьяна Аратова.
Баскетболисты в свою очередь решили отблагодарить музыканта за песню. Для Алексея провели мастер-класс по технике штрафного броска и атаки из-под кольца.
«Баскетбол мне нравится давно. Я часто хожу на игры в Химках», - признался Алексей Ветров.
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