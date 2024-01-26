Алексей Ветров написал гимн для баскетбольной команды в Химках

Музыкальный подарок баскетбольной команде презентовали в честь десятилетия центра спортивной подготовки, где тренируются игроки.

«Всем понравилась ритмичная мелодия и, конечно, слова, в которых сказано про все наши команды, включая молодежную, высшую лигу и отделение по баскетболу три на три», - поделилась генеральный директор центра спортивной подготовки по игровым видам спорта № 5 Татьяна Аратова.

Баскетболисты в свою очередь решили отблагодарить музыканта за песню. Для Алексея провели мастер-класс по технике штрафного броска и атаки из-под кольца.

«Баскетбол мне нравится давно. Я часто хожу на игры в Химках», - признался Алексей Ветров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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