04 декабря 2024, 12:36

Алексей Шляпин из Лобни победил во всероссийском конкурсе чтецов

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Финал Всероссийского конкурса чтецов «Слова поэта», посвященного творчеству Сергея Есенина, прошел в Москве. Алексей Шляпин занял первое место.

Воспитанники Детской школы искусств в Лобне Алексей Шляпин прочитал стихотворение 1924 года «Никогда я не был на Босфоре…». Он получил диплом I степени в номинации «За оригинальное прочтение произведения». В подготовке ему помогала преподаватель отделения театрального искусства ДШИ Галина Крыгина.

Администрация Лобни поблагодарила педагога за профессиональную подготовку Алексея Шляпина.

Организатор Всероссийского конкурса чтецов «Слова поэта» - Московский государственный музей имени Сергея Есенина. Его создали для того, чтобы продвигать литературное наследие. Более 400 школьников и студентов колледжей со всей России приняли участие в творческом соревновании. В финал отобрали лишь 30 работ.

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Лобня Школьники конкурсы
04 декабря 2024, 13:15
В Центре материнства и детства в Раменском приняли 25-тысячные роды
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Центр материнства и детства открылся в Раменском семь лет назад. За это время там родились 25 тысяч детей.

Как рассказал заведующий центром Борис Марченков, учреждении работают квалифицированные специалисты. За семь лет они приняли 25 тысяч родов, в том числе осложненные.

«Например, при наличии рубца на матке. В составе Центра есть детская реанимация для недоношенных детей и новорожденных, нуждающихся в экстренной помощи», - рассказал он.

Юбилейный ребенок появился в семье молодых родителей, его вес составил 3760 граммов, а рост - 53 сантиметра. Мама и девочка чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье можно на тематическом интернет-портале, а также по телефону 8 (800) 550-30-03.

Дети Больницы Врачи
04 декабря 2024, 12:46
Ученики школы искусств из Ногинска побывали на экскурсии в Орехово-Зуеве
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Ученики фольклорного отделения Ногинской детской школы искусств в рамках культурной программы по обмену опытом встретились  с ансамблем народной песни «Задоринка» в городе Орехово-Зуево. Оба коллектива поделились опытом и историей народных традиций.

Встреча с юными воспитанниками из Орехово-Зуева позволила ученикам Ногинской детской школы искусств погрузиться в мир народных песен, узнать больше об их истории и традициях. Такие встречи становятся традиционными. Они проходят по программе культурного обмена между коллективами региона.

Ученики посетили художественную выставку, которая проходит в школе искусств города Орехово-Зуево. Поездка в соседний город стала для воспитанников Ногинской школы искусств настоящим творческим праздником. Она позволила им расширить кругозор, получить новые впечатления и эмоции, а также укрепить дружеские связи с ребятами из другого города.

Преподаватели Нина Грасенкова и Елена Варварина постарались организовать поездку таким образом, чтобы она была не только интересной, но и познавательной. Они подготовили для учеников программу, которая включала в себя не только посещение творческих мероприятий, но и знакомство с историей и культурой города Орехово-Зуево.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Выставки Школы Богородский
04 декабря 2024, 12:35
Воспитанники школы искусств в Лобне победили на музыкальной олимпиаде
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Воспитанники Детской школы искусств в Лобне победили на межзональной музыкально-теоретической олимпиаде «Юный теоретик». Они завоевали дипломы I и III степеней.

Тихон Пустов стал победителем, получив звание лауреата I степени, а ученица отделения музыкального искусства Аният Керимова стала лауреатом III степени.

Администрация Детской школы искусств поблагодарила преподавателя музыкальной теории Аллу Щемененко за достойную подготовку ребят к олимпиаде.

Отметим, Детская школа искусств в Лобне заработала в 1966 году. Сегодня она располагается по двум адресам: в доме № 15а на улице Ленина и в доме № 4 на Молодежной улице. Воспитанники регулярно становятся призерами и победителями конкурсов различного уровня.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня
04 декабря 2024, 11:55
Свыше 150 объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Еще 153 объекта недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю. Это 147 земельных участков, пять нежилых помещений и один объект комплексного развития территории в аренду и на продажу.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Котельниках можно арендовать земельный участок для строительства дома. Его площадь составляет шесть соток. Начальная цена составила 198 тысяч рублей.

В Коломне на торги выставили 9,3 сотки в деревне Климово. Объект подойдет для ведения хозяйства.

Еще один земельный участок площадью 10 соток продается в поселке Назарьево в Одинцове. Его начальная цена составила 4,3 миллиона рублей.

Ознакомиться со всеми лотами можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.

Аукционы Недвижимость

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