Алексей Несов из Подмосковья победил на кубке России по кольцевым гонкам

Также в этой категории выступают еще два спортсмена из Подмосковья - Андрей Солуковцев и Светлана Горбунова. В номинации «Супер-продакшн» за золотые медали борются Иван Овсиенко, а в категории «Спортпрототип CN» - Сергей Иевлев, Кирилл Киракозов, Алексей Хаиров и Сергей Валуйский.

Кроме того, на чемпионате России в категории «Туринг-лайт» выступит еще один спортсмен из Подмосковья - Андрей Масленников.

Соревнования пройдут в Казани с 21 по 23 июня в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».