10 февраля 2024, 19:01

Алексей Малкин побывал на заводе детского питания «Фаустово» в Воскресенске

Unsplash
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Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин побывал с рабочим визитом на завод детского питания «Фаустово». Более 15 лет предприятие успешно работает на территории округа и зарекомендовало себя как крупный налогоплательщик и надежный производитель высококачественной продукции для детей.

В рамках визита генеральный директор завода Юлия Рылова провела презентацию достижений предприятия, отметив, что за время своей работы завод выпустил более 1,5 миллиарда единиц продукции и расширил ассортимент до 100 наименований, включая овощные и рыбные консервы для детей с четырех месяцев.

Глава округа обсудил с руководством завода планы по дальнейшему развитию и выразил интерес к условиям труда сотрудников, включая уровень заработной платы. Особое внимание было уделено столовой завода, где всем работникам предоставляются бесплатные обеды.

Для Алексея Малкина провели экскурсию по производственным цехам, где глава округа смог оценить масштабы производства и уникальное оборудование. На заводе ежегодно выпускается более 60 миллионов продукции, при этом весь процесс строго контролируется для обеспечения высочайшего качества и безопасности продуктов.

Сейчас на заводе трудится около 190 человек, большинство процессов автоматизировано, что позволяет поддерживать высокую производительность при минимальном количестве персонала на производстве.

«Предприятия в нашем округе должны расширятся, производство должно увеличиваться - это и новые рабочие места и налоги. Чем больше предприятий в стране, тем сильнее Россия», - отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что защита прав добросовестных предпринимателей - одна из ключевых задач для региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Питание Заводы Воскресенск
10 февраля 2024, 18:58
Новую поликлинику достроят в Лобне к концу 2024 года
Unsplash
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В Лобне строится новая поликлиника. В данный момент готовность объекта составляет 55 процентов. Медицинское учреждение рассчитано на 600 посещений в смену. Завершить строительство планируют уже в конце текущего года.

Сейчас специалисты утепляют фасад, монтируют инженерные системы внутри здания, устанавливают перегородки. Компания-подрядчик займется также поставкой и установкой техники и оборудования. Общая площадь объекта составит 12 тысяч квадратных метров. В поликлинике заработает дневной стационар всех специализаций, два рентгенологических кабинета, отделения неотложной помощи, женской консультации, отделения для лечения инфекционных заболеваний и центр медицинской реабилитации.

«Уже на сегодня включено тепло, подведена большая часть коммуникаций. Важно, чтобы был четкий график, когда пойдет поставка любого оборудования. У коллег этот график есть, строит у нас компания „Триумф“. Сейчас на подписи договор по тяжелому оборудованию непосредственно этой строящейся нашей больницы», - сказала временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова.

В новом здании поликлиники предусмотрены рабочие места для 250 высококвалифицированных специалистов. Вопрос подбора персонала один из ключевых на сегодняшний день. В городе остро стоит потребность в профессионалах различных направлений, включая терапевтов, хирургов, урологов, отоларингологов и онкологов. Как отметил главный врач Лобненской больницы Виктория Тен, привлекать таких специалистов удается благодаря региональным и городским программам поддержки.

Новое медицинское учреждение будет отвечать всем требованиям, начиная с высокотехнологичного оборудования и заканчивая благоустройством прилегающей территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с главой Лобни Анной Кротовой. На встрече обсудили развитие городского округа.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Врачи Поликлиники
10 февраля 2024, 16:47
«Больше ярких побед!» Победители «Лыжни России» в Химках получили награды
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В спортивном центре «Планерная» городского округа Химки завершились масштабные Всероссийские соревнования «Лыжня России». Победителей поздравил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Также в рамках мероприятия прошел костюмированный забег. Победителем в спецноминации «Лучший костюм» был признан участник, представлявший Красную шапочку, а приз в категории «Самая спортивная и креативная семья» достался семье в костюмах индейцев.

В группе участников с 2006 по 2011 годы рождения среди девушек чемпионкой стала Арина Логинова. Второе место заняла Анастасия Ермохина, а третье досталось Ярославе Кабановой. Среди юношей в этой же категории победу одержал Леонид Юдичев, серебро ушло к Алексею Алексееву, а бронза досталась Ивану Ефанову.

В номинации «За волю к победе» награду получил участник, выступавший в костюме лягушки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Уверен, каждый участник выложился сегодня на все 100%. Спасибо Министерству спорта РФ и региональному министерству физической культуры и спорта за поддержку и помощь в организации соревнования. Еще раз поздравляю чемпионов с отличными результатами. Желаю больше ярких побед! До встречи в следующем году», - прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В возрастной группе женщин с 2005 года рождения и старше Мария Сидорова заняла первое место, Дарья Бобкова стала серебряным призером, а бронзовую медаль завоевала Виктория Лукашова. Среди мужчин этой же возрастной категории Николай Морилов финишировал первым, за ним последовал Серафим Новиков, а третье место занял Андрей Бабичев.

Спортсмены Химки
10 февраля 2024, 14:48
Аукцион на содержание более 122 километров дорог Павлово-Посадского округа объявили в Подмосковье
Медиаархив Подмосковья
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Электронный аукцион на выполнение работ по содержанию дорог Павлово-Посадского городского округа объявили в Подмосковье. Победителю конкурса предстоит следить за состоянием более 122 километров автомобильных дорог.

Извещение о проведение аукциона опубликовано на сайте ЕАСУЗ и в Единой системе в сфере закупок.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, подрядчик должен взять на себя уборку проезжей части с помощью специальной техники, нанесение разметки, ремонт бордюров, ямочный ремонт, замену дорожных знаков, ремонт дорожек, благоустройство и другие работы согласно техническому заданию. Всего - свыше 122 километров дорог.

Заказчиком выступает администрация Павлово-Посадского городского округа Московской области, а финансирование пойдет из окружного бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Дороги Павловский посад
10 февраля 2024, 14:07
XIII Международный фестиваль «Театральные ассамблеи» открылся в Балашихе
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Открытие XIII Международного фестиваля-конкурса «Театральные ассамблеи» прошло в Балашихе. По традиции он продлится до марта.

По словам организатора театрального события Ирины Григорян, фестиваль уникален именно своей структурой, ведь в нем три этапа для участников разных возрастов.

«В первом этапе - „Алые паруса“ - соревнуются дети. Во втором - „Поделись своими крыльями“ - студенты, а в третьем этапе „Театр в театре“ принимают участие профессионалы», - рассказала Григорян.

Артем Косенков - руководитель двух участвующих коллективов: хора военно-патриотической песни «Катюша» и хора мальчиков и юношей ЦЭиМХИ «Пионерия» имени Струве отметил, что его воспитанники участвуют в этом конкурсе впервые, но стараются не волноваться.

Цель фестиваля - распространение культурных ценностей и развития интереса к российскому театру у жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, список которой пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Театры Балашиха

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