Алексей Финогин разработает компьютерную игру про Балашиху

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Раньше Алексей занимался съемками видео с квадрокоптера и даже ездил в Арктику помогать полярникам. Около полугода назад он увлекся 3D-моделированием.

Теперь житель Балашихи разрабатывает проект «SEverniy-25». Игра пока находится на этапе разработки карты, и сюжет детально не проработан.

«В первую очередь, сейчас это проект для души, насчет монетизации какой-то я не думал, потому что для души», - подчеркнул Алексей.

Мужчина планирует завершить разработку карты к 2025 году и опубликовать ее бесплатно.

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