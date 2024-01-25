Александру Калтайсу вручили удостоверение депутата Мособлдумы
Вакантный мандат депутата Мособлдумы передали Александру Калтайсу. Его кандидатуру выдвинула партия ЛДПР в соответствии с партийным списком.
Игорь Брынцалов поздравил Калтайса и вручил ему удостоверение и нагрудный знак депутата Мособлдумы.
Александр Калтайс окончил институт экономики и культуры по направлению «Реклама и связи с общественностью». В 2009 году он был заместителем председателя исполкома региональной общественной организации Московской области «За единое Подмосковье». С 2011 по 2016 годы исполнял обязанности депутата Мособлдумы V созыва на непостоянной основе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».