Александру Калтайсу вручили удостоверение депутата Мособлдумы

Студенческая жизнь — это не только учеба, но и активное участие в общественной жизни. Например, многие студенты-медики трудятся в стенах МОДКТОБ медицинскими сестрами.

На базе больницы работает две кафедры: кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова, а также кафедра травматологии-ортопедии ФУВ МОНИКИ.

«Несколько уже штатных врачей нашей больницы еще недавно были ординаторами МОДКТОБ. Кстати, с 2020–2023 года выпущено 14 клинических ординаторов, 9 из которых трудоустроены в медицинских учреждениях здравоохранения Московской области», - отметил главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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