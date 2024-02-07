Александра Селифонова из Королева стала чемпионкой Европы по русским шахматам

Девушка рассказала, что участвует в турнире уже третий раз, но раньше выше пятой строчки в рейтинге не поднималась. На этот раз удалось превзойти себя.

«Были две волнительные партии. В одной ошиблась и должна была проиграть, но сопернице не хватило времени найти точное решение, в итоге ничья. Во второй партии соперница применила новинку, я не смогла за доской разобраться и проиграла. Думала, что догнать лидеров уже не получится, но соперники тоже ошибались и у меня появился шанс. Выиграла все оставшиеся партии», - делится впечатлениями шахматистка.

Таврели - молодой вид спорта в России, напоминающий шахматы. Главным отличием является возможность построения башен из собственных фигур. Вся башня может перемещаться целиком или частями и ходит по правилам хода верхней фигуры. Фигуры соперника при взятии не убираются с доски, а ставятся сверху.

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