Александра Рябцева назначили новым начальником полиции в Истре

Александр Сергеевич после обучения сразу пришел работать в Истру, и от простого оперуполномоченного дослужился до заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции. С 2017 года и на протяжении семи лет он возглавлял эту службу.

Назначение на пост начальника полиции прошло в торжественной обстановке с участием всех руководителей ведомств и личного состава полиции городского округа Истра.

Рябцев пообещал повысить уровень уважения к полиции у местных жителей, а коллеги сразу предложили ему сотрудничество и поддержку во всех вопросах.

«Мы готовы к сотрудничеству, готовы гарантировать качественный результат общей работы. У меня большой опыт и хорошая команда, поэтому я уверен, что в совместной работе у нас все получится», - поделился начальник Следственного отдела по городу Истра Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Степан Ткач.

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