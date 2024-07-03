03 июля 2024, 18:29

Александра Рябцева назначили новым начальником полиции в Истре

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На пост начальника отдела МВД России по городскому округу Истра назначен подполковник полиции Александр Рябцев. Нового руководителя личному составу представил заместитель начальника Главного управления МВД России по Московской области, генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков.

Александр Сергеевич после обучения сразу пришел работать в Истру, и от простого оперуполномоченного дослужился до заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции. С 2017 года и на протяжении семи лет он возглавлял эту службу.

Назначение на пост начальника полиции прошло в торжественной обстановке с участием всех руководителей ведомств и личного состава полиции городского округа Истра.

Рябцев пообещал повысить уровень уважения к полиции у местных жителей, а коллеги сразу предложили ему сотрудничество и поддержку во всех вопросах.

«Мы готовы к сотрудничеству, готовы гарантировать качественный результат общей работы. У меня большой опыт и хорошая команда, поэтому я уверен, что в совместной работе у нас все получится», - поделился начальник Следственного отдела по городу Истра Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Степан Ткач.

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Истра Полиция
03 июля 2024, 19:08
Высокоскоростной интернет улучшил качество связи 800 тысяч жителей Подмосковья
Unsplash
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Высокоскоростной интернет внедрили в Подмосковье. Модернизация затронула как большие города, так и населенные пункты, в которые съезжаются летом дачники. Так, в регионе улучшили качество связи 800 тысяч человек, сообщили в Мингосуправления Московской области.

Больше всего СНТ, деревень и сел сконцентрировано в Одинцовском и Раменском округах. Согласно исследованиям, за год объем мобильного трафика в каждом из округов увеличился примерно на 37%. Специалисты построили здесь дополнительные базовые станции и увеличили число диапазонов 4G в уже существующих.

«Станции работают, в том числе, в диапазоне LTE-800, который отличается большей длиной радиоволны, что наиболее эффективно для малоэтажной сельской местности», - говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, в пределах городов удалось увеличить емкость и достичь высоких скоростей за счет внедрения диапазона LTE-2600 и высокой плотности размещения базовых станций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, как цифровизация помогла снизить количество преступлений. Современные системы искусственного интеллекта научились также предотвращать пожары и снижать смертность.

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Интернет Технологии
03 июля 2024, 19:04
Управляющая компания «Квартал» проверила готовность домов в Балашихе к зиме
Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
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Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Балашихи Юлия Смирнова проверила содержание территории микрорайона Балашиха-3. Также представители управляющей компании пообщались с жителями.

Самые активные жители микрорайона вместе с управляющей компанией «Квартал» проинспектировали территорию микрорайона и проверили содержание территории и многоквартирных домов.

Начальник управления ЖКХ Юлия Смирнова подчеркнула, что подобные проверки проходят еженедельно. Она отметила, что состояние территории и ход подготовки домов к зимнему периоду оставляют желать лучшего.

По итогам этого обхода создадут обращение в Министерство по содержанию территории и государственному жилищному надзору по Московской области, чтобы они обратили внимание на то, как управляющая компания «Квартал» содержит территорию.

Напомним, что такие встречи помогают услышать замечания и пожелания жителей, а все предложения в обязательном порядке передают ответственным службам для дальнейших устранений выявленных недостатков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Балашиха
03 июля 2024, 18:53
Детский сад «Ласточка» в Подольске откроют в сентябре после капремонта
Пресс-служба Минстроя МО
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Капитальный ремонт дошкольного отделения СОШ № 24 продолжается в Подольске. На данный момент готовность объекта достигла 60%. Открытие детского сада запланировано на 1 сентября 2024 года.

В Министерстве строительного комплекса Московской области уточнили, что на объекте трудятся 60 человек. Сейчас они приступили к фасадным, кровельным и электромонтажным работам.

Согласно проекту, в здании отремонтируют фасады, выполнят внутреннюю отделку, заменят оконные блоки, а также проложат инженерные коммуникации. Для комфортного времяпровождения ребят установят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

По его словам, сейчас в регионе насчитывают 1,8 миллиона школьников. Каждый год их количество растет примерно на 40 тысяч человек.

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Подольск Детские сады
03 июля 2024, 18:52
Сборная Подмосковья по софтболу стала чемпионом Спартакиады учащихся
Спортивный комплекс «Гигант»
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Представительницы Московской области победили на соревнованиях по софтболу в рамках XII летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

В финале чемпионата представительницы Подмосковья сыграли со спортсменками из Москвы. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу Московской области.

​Бронзовую награду забрала сборная Республики Крым. В матче за третье место девушки обыграли представительниц Хабаровска.

​Соревнования прошли 2 июля в Краснодарском крае. За звание лучших боролись десять команд со всей страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны , футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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Спортсмены

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