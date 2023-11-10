Александра Борискина из Лобни поздравили с победой на конкурсе «Народный тренер года»

Голосование проходило в Telegram-канале комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Лобня. Конкурс «Народный тренер года» уже стал традиционным, его проводят каждый год.

«Поздравляю Александра со справедливой победой и желаю дальнейших успехов ему и его воспитанникам!» - написал в Telegram-канале заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев.

Отметим, что Александр Борискин имеет второй дан по айкидо и преподает в клубе «Айкикай Лобня». Он также работает инструктором в нескольких спортивных залах, тренируя детей и взрослых.

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