Александр Туровский возглавил министерство стройкомплекса Подмосковья — Андрей Воробьев
Александр Туровский возглавил Министерство строительного комплекса Подмосковья, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Ранее он год работал заместителем министра и, по словам главы региона, «прошел хорошую школу в отрасли».
«Цели и задачи вы понимаете. Важно всю большую строительную программу, включающую и капитальный ремонт, и саму стройку, эффективно сопровождать», - сказал Воробьев на заседании правительства.
Это особенно важно, добавил он, в условиях дефицита трудовых ресурсов.
«Это нужно делать максимально собрано и профессионально», - добавил губернатор.
Помимо прочего, Александр Туровский имеет большой опыт службы в органах местного самоуправления.
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