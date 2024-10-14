Александр Туровский возглавил министерство стройкомплекса Подмосковья — Андрей Воробьев

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«Цели и задачи вы понимаете. Важно всю большую строительную программу, включающую и капитальный ремонт, и саму стройку, эффективно сопровождать», - сказал Воробьев на заседании правительства.

Это особенно важно, добавил он, в условиях дефицита трудовых ресурсов.

«Это нужно делать максимально собрано и профессионально», - добавил губернатор.

Помимо прочего, Александр Туровский имеет большой опыт службы в органах местного самоуправления.

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