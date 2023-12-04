Александр Сурков из Балашихи выиграл бронзу на чемпионате мира по карате

Александр отдал карате более 35 лет. Недавно он занял 3-е место на чемпионате мира в категории 18+.

«Для меня это очень дорогая медаль, она тяжелая. Тем более она была завоевана после двухгодичного простоя из-за травмы. В 2021 году я выиграл чемпионат мира в Румынии и надорвал мениск с двух сторон», - рассказал спортсмен.

Ранее Александр Сурков получил серьезную травму и мог не вернуться в карате. Но после восстановления мужчина завоевал несколько десятков медалей в мировых, европейских и азиатских турнирах.

Сейчас он тренирует подрастающее поколение. Одна из его воспитанниц Анастасия Шаршакова выиграла серебро на чемпионате мира и первенство страны.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе увеличат зарплаты ведущих спортсменов и тренеров на 40%.

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