Александр Радин из Фрязина вошел в топ-100 лучших учителей Подмосковья

Александр Михайлович является учителем высшей квалификационной категории, в сфере образования он работает уже 18 лет. Он является судьей множества соревнований по робототехнике и соучредителем региональной ассоциации учителей робототехники.

Педагог проводит уроки с использованием нестандартных приемов и методов обучения с упором на практику. В основном это защита проектов, моделирование, опыты и исследования. В образовательном процессе его ученики активно используют мультимедийные ресурсы, базы данных и новейшее программное обеспечение.

Отметим, что воспитанники Радина участвовали во всероссийской олимпиаде школьников по технологии, региональном марафоне по разработке технических устройств «Хакатон», Московской областной олимпиаде по робототехнике, Российской робототехнической олимпиаде и Национальной технологической олимпиаде «Джуниор».

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