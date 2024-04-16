Александр Бронников из Воскресенска стал лауреатом конкурса «Учитель года Подмосковья»

Сначала участники поделились методическими приемами, которые они успешно применяют в профессиональной деятельности. Тур состоял из двух заданий: «Мастер-класс» и «Педагогический совет». Затем 15 финалистов группами по пять человек участвовали в дискуссии на заданные темы.

Теперь пять лауреатов примут участие в заключительном этапе, который состоится в сентябре этого года. Победитель представит Подмосковье на всероссийском конкурсе «Учитель года».

Александр Бронников повторил достижение воскресенских коллег прошлых лет: учителя физики Елены Афанасьевой из лицея № 6 и учителя русского языка и литературы Татьяны Горняковой из Цыбинской школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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