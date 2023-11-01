Александр Борискин победил в голосовании за звание лучшего тренера в Лобне

Голосование за лучшего тренера прошло в Telegram-канале Комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Лобня. Каждый желающий мог поддержать тренера, который достоин звания лучшего в профессии.

Победу с отрывом в 43 голоса одержал тренер Александр Борискин. Он имеет третий дан по айкидо и работает инструктором в нескольких спортивных залах, тренируя детей и взрослых.

«Рад, что моя работа высоко оценена лобненцами. В айкидо мы сами не нападаем, этот спорт направлен на самозащиту. <…> Поэтому в айкидо нет соревнований и спаррингов, нет победивших и проигравших. Есть только показательные выступления, фестивали, сборы, экзамены на пояса», - поделился Александр.

Вскоре в Лобне пройдет награждение победителей голосования.

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