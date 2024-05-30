30 мая 2024, 12:03

Алабинскую школу в Наро-Фоминске отремонтируют к сентябрю

Министерство строительного комплекса Московской области
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Здание Алабинской школы имени Героя России Ашихмина ремонтируют по президентской программе. Сейчас ведутся фасадные работы, о чем сообщили в Минстрое Подмосковья.

На объекте находятся более 80 рабочих и две машины. Подрядчик выполняет электромонтаж, устанавливает оконные блоки, занимается вентиляцией и отоплением. Начались штукатурка стен и устройство инженерных коммуникаций.

Итогом станет полное обновление всего здания. Капитальный ремонт коснется фасада, кровли, всех инженерных систем, всех внутренних помещений. Школа получит современное оснащение и новую мебель.

Завершить капремонт подрядчик должен до начала осени, чтобы новый учебный год начался в уже обновленных классах.

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Наро-Фоминск Школы
30 мая 2024, 11:58
Новый сервис по передаче данных с «Госуслуг» появился в подмосковных МФЦ
Медиасток.рф
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Новый сервис «ГосQR» появился в подмосковных МФЦ. С его помощью данные из цифрового профиля на «Госуслугах» будут автоматически передаваться в информационную систему.

Как рассказали в подмосковном Мингосуправления, пилотный проект запустили в МФЦ Красногорска, Краснознаменска и Солнечногорска. Позже он станет доступен во всех многофункциональных центрах.

«Благодаря новому сервису данные из цифрового профиля заявителя на портале „Госуслуг“ будут автоматически передаваться в информационную систему МФЦ. Это поможет сократить время приема и исключить наличие ошибок в данных, так как сотруднику не придется вносить информацию вручную», - рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться в мобильном приложении «Госуслуг» и с помощью «Госскана» отсканировать QR-код, которые предоставят в МФЦ. После этого нужно дать согласие на использование данных.

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Госуслуги МФЦ
30 мая 2024, 11:45
Свыше 40 детей из Пушкино отправились в летний лагерь в Краснодарском крае
Unsplash
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Традиционно дети из малообеспеченных семей в Подмосковье ездят в летние лагеря на море. В этом году свыше 4,5 тысячи ребят отправятся на отдых.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Людмилы Болатаевой, для детей организуют не только бесплатный отдых, но и трансфер до лагерей на РЖД.

Первая смена на море стартует 28 мая и продлится до 17 июня.

«В прошедшие выходные 43 ребенка из Пушкино отправились на отдых в детский оздоровительный лагерь „Электрон“ в поселок Сукко в Анапе», - уточнил начальник Пушкинской соцзащиты Роман Соловьев.

Оформить заявление на постановку в очередь детей от семи лет для получения бесплатной путевки можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев передал клубнику для семейного центра «Дмитровский».

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Отдых Дети Детские лагеря
30 мая 2024, 11:35
Новую детскую площадку открыли в деревне Дубнево
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Торжественное открытие детской игровой площадки на улице Новые дома прошло в деревне Дубнево. Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских посетил мероприятие и оценил комплексное благоустройство территории.

«Мы открываем многофункциональную детскую площадку и воркаут. Уверен, ребятам всех возрастов будет интересно и весело проводить на ней время. Берегите ее и пользуйтесь с удовольствием», - отметил Мужальских.

Для гостей праздника организовали игры со сказочными персонажами и раздачу мороженого.

Детскую площадку оборудовали безопасным резиновым покрытием, горкой, качелями, скамейками, урнами и песочницей. В зоне воркаута появились силовые тренажеры, турники, брусья, а также места для отдыха.

Ранее жители деревни обратились к главе округа с просьбой установить детскую площадку и воркаут на этой территории. В ходе благоустройства также заменили асфальтобетонное покрытие, выполнили обустройство тротуаров, хозяйственных площадок, в том числе для сушки белья и расширили парковку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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Отдых Благоустройство Ступино
30 мая 2024, 11:35
Достижения Подмосковья в нейроиммунологии представили на всероссийском конгрессе в Санкт-Петербурге
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
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Врачи МОНИКИ имени Владимирского и Центра рассеянного склероза Московской области приняли участие во всероссийском конгрессе МАВРС-2024 в Санкт-Петербурге. Мероприятие объединило ведущих неврологов, радиологов, иммунологов из всех регионов страны.

«На конгрессе мы представили более 10 докладов, в которых речь шла о наших достижениях в сфере нейроиммунологии. В том числе мы рассказали об успехах клинических испытаний нового препарата для лечения рассеянного склероза», - рассказал руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ Максим Сутормин.

Коллеги с большим вниманием отнеслись к опыту подмосковных врачей. Специалистам предстоит изучить и обобщить полученные знания для дальнейшего применения в области лечения рассеянного склероза.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Врачи

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