Алабинскую школу в Наро-Фоминске отремонтируют к сентябрю

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На объекте находятся более 80 рабочих и две машины. Подрядчик выполняет электромонтаж, устанавливает оконные блоки, занимается вентиляцией и отоплением. Начались штукатурка стен и устройство инженерных коммуникаций.

Итогом станет полное обновление всего здания. Капитальный ремонт коснется фасада, кровли, всех инженерных систем, всех внутренних помещений. Школа получит современное оснащение и новую мебель.

Завершить капремонт подрядчик должен до начала осени, чтобы новый учебный год начался в уже обновленных классах.

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