07 февраля 2024, 17:17

Акушер-гинеколог Анна Якубяк из Химок приобрела собственное жилье по программе «Социальная ипотека»

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Акушер-гинеколог из Химок Анна Якубяк купила собственную квартиру неподалеку от места работы благодаря программе «Социальная ипотека». Сертификат на покупку жилья она получила осенью прошлого года.

По словам Анны, она предпочла «вторичку», чтобы можно было сразу переехать и жить. Основным критерием для выбора стало расположения квартиры - недалеко от места ее работы.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области оборонно-промышленного комплекса и тренеры.

С момента запуска программы более 2,5 тысячи человек улучшили свои жилищные условия. Для медицинских специалистов предусмотрены и другие программы поддержки: компенсация аренды жилья, предоставление бесплатных земельных участков, программы «Привели друга», «Земский доктор».

Ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что врачи, прибывающие в регион, могут получить компенсацию аренды жилья, оформить социальную ипотеку, а также приобрести земельный участок на специальных условиях.

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Химки Социальная ипотека
07 февраля 2024, 17:38
Свыше 1,6 тысячи незаконных граффити выявили в Подмосковье в январе
Пресс-служба ГУСТ МО
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Незаконные рисунки на зданиях и заборах могут наносить значительный ущерб городу. За месяц в Подмосковье обнаружили еще 1642 таких граффити, которые предстоит удалить коммунальщикам.

«1308 рисунков обнаружили благодаря мобильным комплексам с искусственным интеллектом, патрулирующим территории. Еще 334 нарушения зафиксировали инспекторы, уличные камеры системы „Безопасный регион“ и председатели многоквартирных домов. Для устранения рисунков используют специальные моющие средства и краску подходящего цвета», - рассказала руководитель ГУСТ Подмосковья Светлана Аипова.

Граффити вносит разнообразие в городскую среду, если его местоположение и тематика согласованы. В противном случае это нарушение, которое предусматривает штраф до 40 тысяч рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы ЖКХ Граффити
07 февраля 2024, 17:03
Сотрудники авиакорпорации «Рубин» в Балашихе получили награды ко Дню российской науки
пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Лучшие сотрудники авиакорпорации «Рубин» получили благодарственные письма главы Балашихи. Награждение приурочили ко Дню российской науки, который отмечают ежегодно 8 февраля.

«Наше предприятие славится учеными, конструкторами, инженерами и работниками, которые внесли огромный вклад в развитие авиационной и металлургической промышленности. У нас большая ответственная работа, которая нацелена на поддержание летающего флота, создание новых образцов гражданской авиации, военных машин. Только вместе с коллективом мы сможем добиться успехов и хороших результатов», - сказал Игорь Ряпин.

На торжественной церемонии генеральный директор авиакорпорации «Рубин» Игорь Ряпин наградил лучших сотрудников.

Авиационная корпорация «Рубин» основана в 1946 году как 279-й опытный завод Министерства авиационной промышленности СССР. Специалисты предприятия разработали более 1,5 тысячи изделий и систем авиационного назначения: колес, гидравлических агрегатов, соответствующих лучшим мировым стандартам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха
07 февраля 2024, 16:59
Мастер-класс по грудному вскармливанию провели в Солнечногорске
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Мастер-класс по кормлению грудью провели для молодых мам в Солнечногорском роддоме. Занятие прошло на традиционном дне открытых дверей.

Медицинский консультант Ольга Ефимова на демонстрационной анатомической модели показала, как правильно прикладывать ребенка к груди.

По словам Ефимовой, для того, чтобы запустить процесс лактации, младенца нужно приложить к груди в первый час после родов.

Она посоветовала переходить к кормлению ребенка молочными смесями только по медицинским показания, а не по желанию, так как грудное молоко не только полезнее для малыша, но и за него не нужно платить.

Ефимова привела в пример цифры. Так, год кормления ребенка смесями обойдется родителям в 200 тысяч рублей.

Также в роддоме напомнили, что в учреждении работает консультант по грудному вскармливанию, которые ответит на все вопросы молодых мам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Дети Здравоохранение
07 февраля 2024, 16:43
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов прошел в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Рейды по соблюдению миграционного законодательства и законодательства по воинскому учету проходят в Солнечногорске. По итогам проверок порядка 20 человек депортируют с территории Российской Федерации.

Участие в рейдах принимают специалисты управления безопасности администрации муниципалитета, офицеры 483-го военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации, сотрудники полиции и представители военкомата.

Недавно такой рейд прошел в деревне Майдарово. В отделение полиции доставили 11 человек. В отношении трех из них составили протоколы об административном правонарушении. Материалы направлены в суд.

«Участники рейда проверяли как соблюдение законности предоставления самого съемного жилья, так и соблюдение миграционного законодательства. Информацию о местах незаконного проживания мигрантов, как правило, специалисты устанавливают из обращений жителей», - отметил начальник управления безопасности администрации городского округа Солнечногорск Вадим Шевырев.

В конце января сотрудники правоохранительных органов и представители администрации муниципалитета также провели серию рейдов в деревнях Хоругвино и Радумля. По итогам нескольких проверок в деревне Радумля в отделение полиции доставили около 80 человек. Более 40 из них привлекли к административной ответственности. При этом порядка 20 человек подлежат депортации с территории Российской Федерации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мигранты Солнечногорск

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