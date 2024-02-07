Акушер-гинеколог Анна Якубяк из Химок приобрела собственное жилье по программе «Социальная ипотека»

По словам Анны, она предпочла «вторичку», чтобы можно было сразу переехать и жить. Основным критерием для выбора стало расположения квартиры - недалеко от места ее работы.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области оборонно-промышленного комплекса и тренеры.

С момента запуска программы более 2,5 тысячи человек улучшили свои жилищные условия. Для медицинских специалистов предусмотрены и другие программы поддержки: компенсация аренды жилья, предоставление бесплатных земельных участков, программы «Привели друга», «Земский доктор».

Ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что врачи, прибывающие в регион, могут получить компенсацию аренды жилья, оформить социальную ипотеку, а также приобрести земельный участок на специальных условиях.

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