03 февраля 2025, 14:48

Актуальные данные о донорах крови опубликовали в Подмосковье на февраль

Медиасток.рф
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Московский областной центр крови опубликовал актуальные данные о донорах крови. Их сформировали, исходя из потребностей лечебных учреждений и количества больных, которым необходимо переливание.

«Приглашаем доноров со второй и четвертой отрицательными группами крови», - подчеркнула заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Она уточнила, что донорская кровь требуется пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией, а также новорожденным с различными патологиями.

Напомним, сдать кровь и ее компоненты можно как в Московском областном центре, так и в обособленных структурах. Они находятся в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске.

Здравоохранение Медицина
03 февраля 2025, 15:57
Клуб «ВВА-Подмосковье» выиграл соревнования за кубок России по регби на снегу
Сергей Демченко
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Женский клуб «ВВА-Подмосковье» четвертый раз подряд выиграл Кубок России по регби на снегу. Участниками турнира стали десять команд. Представительницы Московской области уверенно прошли групповой этап, обыграв «Торпедо» со счетом 16:1 и «Энергию» со счетом 14:1.

В полуфинале клуб «ВВА-Подмосковье» встретился с еще одной командой из региона - ГУОР из Щелкова. Игра завершилась со счетом 12:2 в пользу первых. В финале подмосковная команда обыграли сборную Татарстана с минимальным преимуществом, завоевав главный трофей. Бронза досталась команде из Щелкова.

В мужском турнире Московскую область представляли два состава «ВВА-Подмосковье». Оба уверенно прошли групповой этап, но в полуфинале основной состав уступил «Балтийскому шторму».

Напомним, Кубок России по регби на снегу проходил 1–2 февраля в Зеленограде на стадионе Московской академии регби в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Спортсмены
03 февраля 2025, 15:46
Мастер-класс по игре на виолончели проведут в Клину 8 февраля
Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского, г.о. Клин
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Всероссийская виолончельная академия 8 февраля проведет уникальный мастер-класс в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину. Урок игры на инструменте преподаст артист и дирижер Кирилл Кравцов.

Мастер-класс создателя и руководителя Виолончельного квартета им. Растрелли позволит участникам углубить не только теоретические знания, но и навыки игры.

Академия, которая устраивает открытый урок, существует уже три года. Ее цель - популяризация и развитие в России виолончельного искусства. Для этого организаторы проводят лекции, практические занятия и концерты.

Каждый год в образовательном интенсиве участвуют более 250 виолончелистов.

За время работы академии свои знания студентам передали Александр Рамм, Борис Андрианов, Александр Князев, Ольга Галочкина и многие другие выдающиеся музыканты.

Клин Музыка
03 февраля 2025, 15:19
Производство взрывобезопасных лифтов запустили в Подмосковье
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Завод «ПУЛЬС» (входит в ГК LIFT-IMPORT) в Мытищах начал выпускать эксклюзивную продукцию — лифты, которые можно использовать в том числе на объектах с высоким риском взрыва или пожара. Компания уже принимает заказы на оборудование для таких объектов, о чем рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвестиции в разработку и производство взрывобезопасных лифтов на заводе „ПУЛЬС“ составили 60 миллионов рублей. Производственные мощности предприятия позволят выпускать до 100 уникальных подъемников ежегодно», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Безопасность лифтов обеспечивается за счет герметичной оболочки, искробезопасных электрических цепей и специальных кабелей.

«Это штучный продукт. Каждый проект уникален и зависит от параметров здания и специфики предприятия. Контракты заключаются индивидуально, а документация может занимать сотни страниц», - отметил генеральный директор завода «ПУЛЬС» (PULS ®) Артем Исаев.

При изготовлении таких лифтов используют материалы с минимальным риском трения и нагрева. На заводе активно применяют отечественные материалы и компоненты.

Инвестиции Мытищи Заводы Промышленность
03 февраля 2025, 14:57
Очистные сооружения в поселке ВНИИССОК обновят в первом квартале 2026 года
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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проинспектировал ход работ по модернизации очистных сооружений в поселке ВНИИССОК. Проект направлен на развитие инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и совершенствование системы обращения с отходами.

Администрации округа в конце 2024 года удалось успешно урегулировать земельные вопросы, что стало важным шагом для продолжения строительства. Подрядчик уже завершил монолитные работы, возвел каркас здания и закупил необходимое оборудование. Сейчас идут работы по гидроизоляции резервуаров, после чего начнется монтаж инженерных систем.

«Долгое время основной сложностью было переоформление земельных участков из федеральной в муниципальную собственность. В 2024 году наши специалисты смогли решить эту проблему, и права на землю были окончательно закреплены. Планируется, что обновленные очистные сооружения, мощность которых составит 8700 кубометров в сутки, будут введены в эксплуатацию в первом квартале 2026 года. Это позволит значительно снизить нагрузку на действующие очистные, построенные еще в 2005 году», - отметил глава округа Андрей Иванов.

Кроме того, модернизация включает строительство новых блоков для грубой и биологической очистки, а также установку блока доочистки. На территории объекта также построят котельную и пожарные резервуары.

Переход на новые мощности будут осуществлять поэтапно. Новый объект позволит обеспечить качественное обслуживание жилой застройки, где проживают 26 тысяч человек, а также семи социальных объектов, включая школу «Багратион» в жилом комплексе «Гусарская баллада».

Одинцово Благоустройство Строительство

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