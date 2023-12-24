Актриса Евгения Дмитриева показала сказку пациентам больницы в Балашихе
Веселый предновогодний праздник для пациентов детского отделения Московского областного онкологического диспансера провели в Балашихе. Организацией мероприятия занимались актриса театра и кино Евгения Дмитриева вместе со студентами школы-студии МХАТ.
Евгения Дмитриева рассказала, что они со студентами впервые приехали в больницу к детям в качестве волонтеров. Несмотря на то, что сейчас в самом разгаре сессия, для пациентов подготовили читку-игру «12 месяцев».
«Немного переделали сказку и добавили детали к нашим костюмам. Мы очень рады, что дети были вовлечены в наше мероприятие, не смотря на тяжесть болезни», - поделилась Евгения Дмитриева.
Отметим, что детское отделение онкологического диспансера развернуто на 60 коек и девять коек дневного стационара. Здесь проходят лечение юные пациенты с заболеваниями кроветворной и лимфатической ткани, солидными опухолями различной локализации. Больница оборудована самым современным оборудованием, что помогает врачам оказывать высококвалифицированную помощь.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он отметил, что обновление больниц и поликлиник позволяет добиться высоких результатов в сфере здравоохранения.
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