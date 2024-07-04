Активных жителей наградили ко Дню молодежи в Серпухове

Также организаторы подготовили для гостей праздника викторины и настольные игры.

«У нас прекрасная молодежь, а это прекрасное будущее нашей большой великой страны, оставайтесь такими же бодрыми, веселыми, задорными», - поздравил собравшихся представитель Совета депутатов Серпухова Андрей Тихонов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».» Лучших представителей молодого поколения традиционно наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.

«Наша молодежь действительно самая лучшая, самая активная. Я поздравляю вас с праздником. Самое главное - выберите правильный путь в своей жизни!» - прокомментировала депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова.

Творческие и спортивные площадки разместились в этот день в парке. Для желающих заключить брак работал импровизированный ЗАГС, где можно было получить свидетельство о браке и обручальные кольца. На празднике прошел танцевальный флешмоб. Также каждый желающий мог поучаствовать в мастер-классах по росписи футболок и посетить гастрономическую площадку.

«Нужно мечтать, нужно быть инициативными, нужно стараться реализовать все свои интересы и мечты. И тогда в жизни все обязательно получится. Потому что без труда и ваших интересов ничего не получится», - сказала заместитель главы администрации Серпухова Оксана Лебедева.