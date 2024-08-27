Активных жителей Фрянова наградили в День рабочего поселка

День поселка Фряново отметили в парке одноименной усадьбы. Для жителей работали выставки и ярмарки. На мероприятии организовали пункты сбора помощи жителям Курской и Белгородской областей.

Также на площади жителей рабочего поселка наградили за многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной жизни Фрянова. В Год семьи отметили и юбиляров семейной жизни.

«Сегодня наш поселок отмечает свой День рождения. От лица главы городского округа Щелково Андрея Булгакова и от себя лично поздравляю всех с этим праздником. Наш поселок находится далеко, самый крайний в округе, но он самый лучший для нас, самый хороший. И поэтому наш поселок развивается. Мы его любим. Мы его бережем», - прокомментировала начальник отдела по развитию территорий рабочего поселка Фряново Наталья Кочерыгина.

Кроме того, на сцене выступили участники художественной самодеятельности и профессиональные артисты. Для детей устроили фестиваль красок и пенную дискотеку.

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