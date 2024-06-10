Активных волонтеров наградили за помощь участникам СВО в Химках

Участники регулярно собирают и сортируют предметы первой необходимости. Коробки с гуманитарной помощью содержат медикаменты, продукты длительного срока хранения, снаряжение, средства личной гигиены. Также волонтеры помогают плести маскировочные сети, вяжут носки и нашлемники.

«Химчане активно поддерживают наших бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, а также жителей освобожденных территорий. Основу этой деятельности составляют наши общественные волонтерские движения. Они действуют в каждом микрорайоне. Мы очень рады, что наши жители объединяются», - отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Отметим, что в Химках девять ресурсных центров для сбора гуманитарной помощи. Они работают ежедневно.

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