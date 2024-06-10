10 июня 2024, 23:29

Активных волонтеров наградили за помощь участникам СВО в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Муниципальные депутаты наградили самых активных волонтеров в четвертой сходненской библиотеке в Химках. Всего движение для помощи участникам специальной военной операции объединило свыше 40 человек.

Участники регулярно собирают и сортируют предметы первой необходимости. Коробки с гуманитарной помощью содержат медикаменты, продукты длительного срока хранения, снаряжение, средства личной гигиены. Также волонтеры помогают плести маскировочные сети, вяжут носки и нашлемники.

«Химчане активно поддерживают наших бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, а также жителей освобожденных территорий. Основу этой деятельности составляют наши общественные волонтерские движения. Они действуют в каждом микрорайоне. Мы очень рады, что наши жители объединяются», - отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Отметим, что в Химках девять ресурсных центров для сбора гуманитарной помощи. Они работают ежедневно.

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Химки Волонтеры Депутаты
10 июня 2024, 23:34
Мининвест Подмосковья подписал соглашения на 13 миллиардов рублей на ПМЭФ
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Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подписало 11 соглашений на полях ПМЭФ. Объем инвестиций в различные проекты превышает 13,5 миллиардов рублей, а их реализация позволит создать в регионе порядка двух тысяч рабочих мест.

«Состоялось подписание соглашения с китайским производителем промышленных роботов, который разместит у нас свое предприятие. Компания в перспективе рассчитывает достигнуть максимальной локализации этой высокотехнологичной продукции», - рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что соглашения подписали также с производителями косметики из Дубны, рыбоперерабатывающим предприятием из Дмитровского городского округа, инвестором, который построит в Подмосковье комплекс по сжижению природного газа и другими.

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Инвестиции Работа Промышленность Наука
10 июня 2024, 23:30
Областной проект «Умные каникулы» начался в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Региональный проект «Умные каникулы» от Министерства образования Подмосковья организовали в школе «Триумф» в Химках. Ученики смогут демонстрировать свои творческие способности на образовательных интенсивах. Среди участников проекта главные образовательные учреждения региона.

Частью проекта могут стать дети начальной и средней школы со второго по восьмой класс, а также десятиклассники. Совместно с педагогами они реализуют проекты и проводят исследования. Также учеников ждут экскурсии на профильные предприятия и в лаборатории при вузах.

«Когда мы запускали „Умные каникулы“ в 2022 году, в них участвовали всего 40 наших флагманских школ и 26 тысяч учащихся. Сейчас такие занятия проходят уже в 100 школах, ребята занимаются по пяти образовательным трекам: интеллектуальному, социально-активному, культурному, патриотическому и спортивному», - поделился первый заместитель председателя Правительства Московской области Илья Бронштейн.

«Умные каникулы» продлятся 18 дней. Образовательная программа построена так, чтобы учитывать возрастные и индивидуальные способности школьников и призвана развивать детей. Такие мероприятия проводятся регулярно. Они разработаны, чтобы помочь учащимся определиться с будущей профессией.

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Исследования Дети Школы Химки
10 июня 2024, 23:29
Более 100 цветов высадили на территории больницы в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Работы по озеленению прошли на территории Химкинской больницы. Руководитель клуба «Любимый сад» Татьяна Смирнова распорядилась высадить вокруг здания свыше 100 растений.

Участники клуба принесли хосты, гортензии, пионы, розы, хризантемы, ирисы и лилии.

«Территория Химкинской больницы преобразилась благодаря участникам клуба „Любимый сад“, а также поддержке директора питомника „Вашутино“ и консультанта-дендролога Андрея Малышева», - отметила руководитель клуба «Любимый сад» Татьяна Смирнова.

Клуб основан в 2021 году на базе третьей городской библиотеки. Он объединяет свыше 50 человек. Ежегодно участники устраивают бесплатные лекции и мастер-классы, а также акции в помощь военнослужащим.

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Больницы Химки Работа
10 июня 2024, 23:28
Единый день диспансеризации проведут в Химках 15 июня
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Жители городского округа Химки смогут проверить работу сердечно-сосудистой системы, измерить давление, сделать флюорографию и получить консультацию специалистов в поликлиниках города 15 июня. Обязательным условием является наличие при себе паспорта и медицинского полиса.

Дополнительно женщины смогут посетить врача-гинеколога и сделать маммографию для профилактики рака молочной железы. Такие процедуры в возрасте от 40 до 75 лет необходимо проходить каждые два года.

«Диспансеризация - это комплексное медицинское обследование, которое проводят для оценки состояния здоровья человека, выявления заболеваний на ранней стадии. В него входит как плановый осмотр, так и ряд дополнительных исследований, например, ЭКГ, флюорография и анализы крови. Рекомендую проходить данный осмотр начиная с 18 лет не реже, чем раз в три года, даже если нет явных проблем со здоровьем», - поделился муниципальный депутат, главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Пройти диспансеризацию можно будет в поликлиниках № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Запись осуществляется по телефону 122, через «Госуслуги» или очно в регистратуре.

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Химки Врачи Поликлиники Диспансеризация

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