Активисты за час собрали почти 2 тонны макулатуры в Балашихе
Жители и волонтеры Балашихи участвуют во всероссийской акции «БумБатл». За один час активисты выгрузили около двух тонн бумаги.
Акция продлится до 15 ноября. Подробности можно найти на сайте проекта.
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Акция по сбору макулатуры проходит в рамках национального проекта «Экология».
«Акция призвана популяризировать бережное отношение к экологии, чтобы наши жители, граждане, организации не утилизировали макулатуру, а сдавали ее на вторичную переработку», - рассказала начальник управления ЖКХ администрации городского округа Балашиха Юлия Смирнова.
В Балашихе макулатуру можно сдать в двух точках «Мегабак» - на Пригородной улице, ст90а и Текстильщиков, вл4.
«Совместно с такими движениями, как „Волонтеры Подмосковья“, „Молодая гвардия“ и „Движение первых“, мы приносили на протяжении месяца макулатуру, бумагу, журналы», - рассказала активист Мария Редозубова.