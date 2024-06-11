Активисты Воскресенска собрали гуманитарный груз в зону СВО

Средства гигиены, медпрепараты, репелленты, сухой душ, а также продукты питания вошли в гуманитарную помощь, собранную в Воскресенске. В посылку также войдет национальный флаг России - в преддверии 12 июня.

«Мы регулярно организовываем сбор гуманитарной помощи для наших бойцов. Сегодня, в преддверии одного из важнейших праздников нашей страны, чтобы показать, что мы едины в любви к Родине, кроме всего прочего передали российский триколор», - рассказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Груз доставят в зону СВО военнослужащим, прибывшим в Воскресенск в краткосрочный отпуск. Присоединиться к сбору можно в местном отделении «Единой России» на Советской, 16а.

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