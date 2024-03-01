Активисты поселка Калининец утвердили программу весенних мероприятий на встрече администрации Наро-Фоминска

Обсудили помощь участникам СВО и их семьям. Волонтеры представили отчет о проведенных мероприятиях и выразили благодарность администрации за поддержку.

«Была встреча с первичками, партийными, мы с лидерами общественного мнения обсуждали каким образом строится работа, как организованы и сейчас весной, и благоустройство и как проводятся мероприятий и праздники связанные и с Днем защитника Отечества и 8 марта. Поэтому обсудили все животрепещущие вопросы, которые есть на территории поселка Калининец», - сказал заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов.

Участники встречи рассказали о важности совместной работы местного актива и администрации для развития культурной жизни поселка. Начальник территориального управления «Калининец» Николай Шарапов отметил, что это встреча не только с жителями, но и с теми, кто активно участвует в развитии поселка.

В итоге участники пришли к общему мнению о том, что благодаря усилиям местного актива и администрации, культурно-досуговые мероприятия в поселке находятся под надежным контролем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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