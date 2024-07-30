Активисты «Молодой гвардии» организовали игры для детей из летних лагерей
Молодогвардейцы провели игры на свежем воздухе для детей и подростков из летних лагерей. Ребята участвовали в веселых стартах и водной битве, играли в настольные игры, в том числе в дженго.
Весь день дети и подростки из летних лагерей Мытищ играли на открытом воздухе. Активисты «Молодой гвардии» организовали для них веселые старты, соревнования и конкурсы. В программе были и интеллектуальные настольные игры, а также дженго.
Дети провели время весело и с пользой. Активные игры развивают физическую силу и командный дух. Играя на свежем воздухе, ребята закаляются и укрепляют здоровье.
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