Активисты из Воскресенска подготовят окопные свечи для участников СВО

«Делать их может абсолютно любой человек. Нужна консервная банка, картон и воск расплавленный. У нас молодогвардейцы, школьники, вполне справляются с этой задачей», - говорит руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» в Воскресенске Юлия Яковлева.

«Кто-то делает сетки, бабушки наши вяжут носки. А вот ребята делают окопные свечи, им это интересно», - отметил заместитель председателя Совета депутатов Воскресенска Сергей Слепов.

Окопная свеча служит источником тепла и света до четырех часов. Благодаря ей можно разогреть еду, высушить обувь, согреть руки, растопить снег. Такая свеча не боится ветра, а в случае необходимости ее можно потушить и зажечь снова.

Жители Воскресенска также собирают гуманитарную помощь для участников СВО. Волонтерские пункты сбора работают на улицах Лермонтова, Цесиса, Октябрьской, Ленинской и Коммунистической.

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