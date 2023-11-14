Активисты из Воскресенска подготовят окопные свечи для участников СВО
Жители Воскресенска, депутаты и молодогвардейцы в свободное время собираются вместе и заготавливают окопные свечи. Их отправят в зону СВО.
«Делать их может абсолютно любой человек. Нужна консервная банка, картон и воск расплавленный. У нас молодогвардейцы, школьники, вполне справляются с этой задачей», - говорит руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» в Воскресенске Юлия Яковлева.
«Кто-то делает сетки, бабушки наши вяжут носки. А вот ребята делают окопные свечи, им это интересно», - отметил заместитель председателя Совета депутатов Воскресенска Сергей Слепов.
Окопная свеча служит источником тепла и света до четырех часов. Благодаря ей можно разогреть еду, высушить обувь, согреть руки, растопить снег. Такая свеча не боится ветра, а в случае необходимости ее можно потушить и зажечь снова.
Жители Воскресенска также собирают гуманитарную помощь для участников СВО. Волонтерские пункты сбора работают на улицах Лермонтова, Цесиса, Октябрьской, Ленинской и Коммунистической.
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