Активисты из Подольска стали победителями конкурса «Волонтер года»

В первый день зимы в Балашихе состоится торжественное открытие зимнего сезона. Парки уже готовы к этому событию и приглашают жителей города насладиться лыжными трассами, зимними активностями и катками с искусственным льдом.

Кататься на коньках можно будет не только на парковых катках. В ближайшее время начнется сезон катков во дворах Балашихи. В этом году для жителей будут доступны 17 площадок, расположенных в разных частях города.

Так, катки откроются в Железнодорожном и микрорайоне Новый Свет, на улицах Гагарина, Зеленой, Первомайской, Твардовского, Советской, Ситникова и других.

Также будут открыты катки на стадионах «Криогенмаш», «Строитель» и «Керамик».

Администрация округа сообщает, что начало катания будет зависеть от погодных условий.

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