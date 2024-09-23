Активисты из Орехово-Зуева очистили Анциферовский родник от мусора

Акция «Чистый лес» проходит в Орехове-Зуеве во второй раз в рамках национального проекта «Экология». Территорию «Серебряного ключа» выбрали не случайно.

«Это историческое место. С XIX века земля принадлежала Куровскому монастырю, и поэтому земля эта намоленная. Сюда каждый день приезжают тысячи жителей с округа и москвичей, здесь проходят свадьбы. Конечно, очень важно, чтобы такие знаковые места были всегда приведены в порядок», - сказал депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов.

В уборке приняли участие депутаты Московской областной Думы, муниципальные депутаты, волонтеры, представители общественных организаций и местные жители. Они очистили лес от валежника и мусора, удалили упавшие деревья и сухостой, а потом утилизировали валежник и отходы.

«Здесь есть ветровальные сухие деревья. Мы выбрали этот участок для акции „Чистый лес“, чтобы во время субботников люди помогли и убрали территорию около родника», - рассказала директор-лесничий Орехово-Зуевского филиала государственного казенного учреждения «Мособллес» Светлана Курбасова.

Более 20 кубометров старой древесины собрали за два часа, а затем участников акции накормили солдатской кашей.

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