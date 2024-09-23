23 сентября 2024, 10:26

Активисты из Орехово-Зуева очистили Анциферовский родник от мусора

Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа Московской области
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Активисты, волонтеры и общественники из Орехово-Зуева приняли участие в акции «Чистый лес». Они привели в порядок территорию Анциферовского родника «Серебряный ключ».

Акция «Чистый лес» проходит в Орехове-Зуеве во второй раз в рамках национального проекта «Экология». Территорию «Серебряного ключа» выбрали не случайно.

«Это историческое место. С XIX века земля принадлежала Куровскому монастырю, и поэтому земля эта намоленная. Сюда каждый день приезжают тысячи жителей с округа и москвичей, здесь проходят свадьбы. Конечно, очень важно, чтобы такие знаковые места были всегда приведены в порядок», - сказал депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов.

В уборке приняли участие депутаты Московской областной Думы, муниципальные депутаты, волонтеры, представители общественных организаций и местные жители. Они очистили лес от валежника и мусора, удалили упавшие деревья и сухостой, а потом утилизировали валежник и отходы.

«Здесь есть ветровальные сухие деревья. Мы выбрали этот участок для акции „Чистый лес“, чтобы во время субботников люди помогли и убрали территорию около родника», - рассказала директор-лесничий Орехово-Зуевского филиала государственного казенного учреждения «Мособллес» Светлана Курбасова.

Более 20 кубометров старой древесины собрали за два часа, а затем участников акции накормили солдатской кашей.

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Нацпроекты Орехово-Зуево Экология
23 сентября 2024, 10:31
Выставка картин местных художников открылась в Можайске
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Выставка по итогам Борисовского пленэра открылась в Можайском культурно-досуговом центре. Художники представили 46 картин.

В Борисовском пленэре приняли участие 10 художников. Они изобразили пейзажи Можайска, села Борисово и его окрестностей, а также Вереи и Архангельского.

«Было приятно увидеть работы наших можайских художников, на которых они с такой любовью запечатлели красоту Можайской земли. Думаю, что выставка станет заметным событием в культурной жизни округа», - поделилась своими впечатлениями жительница Можайска Ирина.

На вернисаж приехали студенты Рузского губернского колледжа. Его преподаватель Гюльнара Хазиева провела для участников мастер-класс по керамике.

Выставка будет работать до 2 октября со вторника по субботу с 10:00 до 17:00 по адресу: улица Крупская, дом № 1.

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Можайск
23 сентября 2024, 10:29
Благоустройство вблизи озера Южное в Черноголовке вышло на финальный этап
Телеканал «360»
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В Черноголовке продолжается благоустройство территории вокруг озера Южное. Здесь прололижи 11 километров пешеходных дорожек и велотрассу, сделали спортивные площадки и оборудовали пляж с шезлонгами.

Благоустроили более 20 гектаров территории, проложили 11 километров пешеходных дорожек. Отдельную трассу сделали для велосипедистов - зимой она станет лыжней.

«Основное пожелание жителей было в том, чтобы озеро сохранило свою природную составляющую. Вокруг лес, и его нужно было сохранить», - говорит эксперт развития наукограда городского округа Черноголовка Илья Винников.

Территорию условно разделили на три части. Первая - это пляж с шезлонгами, раздевалками, качелями и белоснежным песком. Вторая - тенистые аллеи с почти сотней лавочек, смотровые площадки у берега и амфитеатр. Третья зона - спортивная.

«Молодежь занимается на нашем озере спортом. У нас есть стадион и теннисный корт, сделаны волейбольные площадки, баскетбольная площадка, столы для пинг-понга установим», - отметил глава Черноголовки Роман Хожаинов.

Территория озера Южное готова на 95%. Осталось установить игровые элементы на детской площадке, на центральной поляне построить новую городскую сцену. Жители с удовольствием посещают место отдыха. Пока позволяет погода, на стадионе проходят уроки физкультуры, а участники клуба «Активное долголетие» занимаются скандинавской ходьбой. Вечером свободных мест у водоема не найти.

На протяжении всех дорожек установлены столбы освещения и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». Преобразилась территория озера благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». На эти цели выделено 440 миллионов рублей.

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Благоустройство Черноголовка
23 сентября 2024, 09:32
Лесной пожар потушили в Щелкове
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Природный пожар потушили 22 сентября во Фряновском участковом лесничестве, в километре от щелковской деревни Аксеново. Возгорание увидели с помощью системы видеомониторинга.

К месту ЧП направили пять машин и 12 человек из личного состава лесопожарных формирований. Им потребовалось два часа, чтобы потушить пожар.

В Комлесхозе Подмосковья сообщили, что причиной возгорания стал человеческий фактор. Подозреваемые в поджоге устанавливаются.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья взяли на цифровой контроль.

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Щелково
22 сентября 2024, 23:59
Капремонт дома № 40 по улице Посадской в Коломне завершат в течение месяца
Медиасток.рф
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Строители заканчивают реконструкцию дома № 40 по улице Посадской в городском округе Коломна. Фасадные работы еще идут, но жители уже могут вернуться в свои квартиры.

Жилой дом № 40 по Посадской улице в Коломне имеет статус объекта культурного наследия. Он сильно изменился, но сохранил историческую архитектуру и аутентичность.

Здание возвели в начале XIX века по типовому проекту. Основная часть его была каменной. В советские годы к дому пристроили сени с деревянным вторым этажом. По программе капремонта ставшую за годы ветхой конструкцию снесли, а на ее месте построили новую. Для этого жильцы дома на время покинули свои квартиры.

За два месяца строители восстановили несущие конструкции, укрепили фасад и фундамент, обновили скатную крышу. Новый пристрой превратился в полноценный подъезд с просторными площадками на этажах и крепкой деревянной лестницей.

«Мы очень долго ждали этот ремонт. Хочу поблагодарить Фонд капитального ремонта Московской области и всех строителей за прекрасную работу», - сказал председатель совета дома Валерий Бочков.

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Коломна Ремонтные работы

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