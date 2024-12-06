Активисты из Ногинска приняли участие в конференции «Движение Первых»

С приветственной речью к участникам обратилась вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева. На конференции присутствовали активисты движения, специалисты, советники по воспитанию, представители министерств и родительского сообщества. Помимо обсуждения итогов года, участники наметили планы на будущее.

В рамках мероприятия прошли выборы лидеров среди активистов. От Богородского округа в региональный совет вошла Виктория Худякова. Новым председателем Совета Первых Подмосковья стала Диана Полежаева из Волоколамска, а представлять область на федеральном уровне будет Мария Юрова из Сергиево-Посадского округа.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что «Движение Первых» объединяет более 344 тысяч участников в регионе, а его 1 110 первичных отделений работают на базе молодежных центров. Участникам доступно 12 направлений для развития, включая волонтерство, экологию, медиа, науку и творчество. Швелидзе подчеркнула, что движение предоставляет большие возможности для самореализации, обучения новым навыкам и создания полезных знакомств, что обязательно пригодится молодежи в будущем.

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