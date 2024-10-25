Активисты из Лосино-Петровского побывали в главном офисе «Движения Первых»

В мероприятии поучаствовали 50 молодых людей из Шаховской, Павловского Посада, Ступина, Пущина, Наро-Фоминска, Фрязина, Лосино-Петровского и Долгопрудного. На экскурсии им показали, как рождаются новые проекты, кто организовывает смены.

Также ребятам удалось пообщаться с председателем «Движения Первых» Артуром Орловым. Они поговорили в том числе и о сотрудничестве молодежной организации с другими странами. Ребята назвали встречу одним из лучших событий года для них.

«Экскурсия по федеральному офису „Движения Первых“ - незабываемое событие. Было безумно круто узнать, как организация функционирует изнутри», - поделилась участница мероприятия Алина.

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