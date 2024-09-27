27 сентября 2024, 16:37

Активисты из Лобни приняли участие в региональном молодежном форуме

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Окружной форум собрал 150 представителей из всех муниципалитетов Подмосковья. В нем участвовали сотрудники отдела по работе с молодежью администрации Лобни Ольга Долженкова и Виталий Дегтярев.

Руководители и активисты добровольческих организаций и молодежных центров региона поделились планами на 2025 год, обсудили реализацию инициативы «Регион добрых дел» и программу страхования для волонтеров.

Руководитель управления спецпроектов и организации событий ассоциации «Добро.рф» Елена Черненко провела семинар, на котором познакомила делегатов форума с тонкостями организации добровольческих мероприятий.

Участники мероприятия также поучаствовали в мастер-классе, где их научили говорить о благотворительности в интернете. Представители муниципалитетов Подмосковья презентовали концепции развития волонтерского движения своих регионов. Федеральные эксперты рассказали о самых частых ошибках в волонтерской работе и поделились способами, как их можно избежать.

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Лобня Молодежь
27 сентября 2024, 17:55
Многодетные семьи Ленинского округа смогут получить вместо участка по 400 тысяч рублей.
Медиасток.рф
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Семьи с тремя и более детьми теперь могут получить вместо земельного участка выплату в размере 400 тысяч рублей. Уже 30 семей в Ленинском округе воспользовались этой возможностью.

По словам начальника окружного управления № 15 Министерства социального развития Московской области Андрея Микова, такую меру поддержки оценили многие жители Ленинского округа. Для ее получения нужно подать заявление через портал госуслуг региона.

Деньги могут выплатить многодетным семьям, стоящим в очереди на получение участка в Подмосковье для строительства дома или дачи. Земли предоставляются бесплатно семьям, которые не менее пяти лети прожили в Московскйй области и воспитывают трех и более несовершеннолетних детей.

В городском округе насчитывается четыре с половиной тысячи многодетных семей. За 13 лет существования такой меры поддержки, земельные участки были предоставлены почти 300 семьям.

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Выплаты в России Деньги Ленинский округ
27 сентября 2024, 17:04
Парк благоустроили на Набережной улице в Долгопрудном
Министерство благоустройства Московской области
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Парк на улице Набережной в Долгопрудном продолжает привлекать жителей и гостей региона. Недавно его благоустроили по программе «Парки Подмосковья». Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Парк расположен на берегу Клязьминского водохранилища с двумя набережными и смотровыми площадками. Это популярное место для семейного отдыха с зонами для солнечных ванн, кафе, велопарковками, спортивными площадками и дорожками для прогулок и пробежек. Для активного отдыха в парке обустроили футбольное поле, а для безопасности отдыхающих в парке установили камеры видеонаблюдения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Долгопрудный Парки
27 сентября 2024, 16:45
Экскурсию в Центр подготовки космонавтов провели для школьников из Лобни
Министерство благоустройства Московской области
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Участники движения «Юные гагаринцы» из Лобни побывали с экскурсией в Звездном городке. Школьникам показали, как работает Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Организаторы мероприятия рассказали, что очень многие воспитанники образовательных учреждений Лобни увлекаются космонавтикой и считают Гагарина своим кумиром. В детских садах округа создаются «дружинки гагаринцев», а в школах - дружины.

На экскурсии ребята возложили цветы к памятнику первому человеку в космосе, а также посетили музей в Доме космонавтов и храм Преображения Господня.

Развитию дополнительного образования в Лобне уделяют очень много внимания. На базе школ и учреждений культуры работает множество разнообразных бесплатных кружков и секций.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Космонавты Школьники
27 сентября 2024, 15:41
Лесной пожар потушили в городском округе Егорьевск
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Еще один лесной пожар обнаружили 27 сентября в Подмосковье. На этот раз возгорание произошло в Цнинском участковом лесничестве, в паре километров от егорьевской деревни Фильчаково.

Дым заметили сотрудники лесной охраны Егорьевского филиала «Мособллес» при патрулировании территории. Небольшой очаг возгорания на площади 0,01 гектара затушили силами семи человек. Им потребовалось на это два часа.

Причиной низового пожара стали действия человека. Подозреваемые в поджоге устанавливаются.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары

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