Активисты из Лобни приняли участие в региональном молодежном форуме

Руководители и активисты добровольческих организаций и молодежных центров региона поделились планами на 2025 год, обсудили реализацию инициативы «Регион добрых дел» и программу страхования для волонтеров.

Руководитель управления спецпроектов и организации событий ассоциации «Добро.рф» Елена Черненко провела семинар, на котором познакомила делегатов форума с тонкостями организации добровольческих мероприятий.

Участники мероприятия также поучаствовали в мастер-классе, где их научили говорить о благотворительности в интернете. Представители муниципалитетов Подмосковья презентовали концепции развития волонтерского движения своих регионов. Федеральные эксперты рассказали о самых частых ошибках в волонтерской работе и поделились способами, как их можно избежать.

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