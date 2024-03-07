Активисты из Лобни побывали на Всемирном фестивале молодежи в Сочи

Лобню на фестивале представляли Арина Заболотная и Ксения Грамашова, которые не только познакомились с представителями разных стран, но и поучаствовали в обсуждениях и мастер-классах, организованных специалистами в сферах спорта, искусства, политики, журналистики, образования и бизнеса.

Завершился фестиваль шестого марта церемонией закрытия, где особенно трогательным моментом стала акция «Бессмертный полк». Участники из 188 стран мира подняли фотографии погибших солдат Великой Отечественной войны, напомнив о значении мира и единства. Также на церемонии провели акцию в честь предстоящего Международного женского дня: гости фестиваля вручили цветы присутствующим девушкам.

Президент Владимир Путин присоединился к поздравлениям. Глава государства поблагодарил участников за их активную жизненную позицию и желание работать на благо своих стран и всего мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе откроют почти сотню новых школ и детских садов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».