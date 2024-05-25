25 мая 2024, 19:28

Активисты из Химок присоединились к акции по сбору вторсырья

Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости

В городском округе Химки активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» присоединились к акции по сбору вторсырья. Они сдали пластиковую и алюминиевую тары в специальный фандомат в рамках партийного проекта «Чистая страна».

Депутат Совета депутатов Артур Каримов отметил, в Химках завершилась благотворительная акция по сбору макулатуры «С любовью к планете». За месяц удалось собрать более 600 килограммов бумаги и картона.

В акции приняли участие неравнодушные жители, волонтеры и депутатское объединение, а также воспитанники и ученики образовательных учреждений городского округа.

Благотворительная акция «С любовью к планете» прошла с 15 апреля по 15 мая. Один из пунктов приема макулатуры был также открыт в общественной приемной «Единой России» на улице Кирова, дом № 19. Вырученные средства направлены на приобретение раций десятому танковому полку, исполняющий воинский долг на специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Волонтеры
25 мая 2024, 19:22
Научный центр Российской академии образования открыли в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
На базе Московского государственного института культуры в Химках открылся Научный центр Российской академии образования. институт культуры стал первым творческим вузом страны, удостоившимся такого статуса.

Торжественная церемония открытия состоялась в рамках научной сессии академии. В ней приняли участие президент и академик Ольга Васильева, а также академик и главный ученый секретарь президиума Светлана Иванова.

В ходе церемонии Ольге Васильевой было присвоено почетное звание профессора института культуры, а ректор учебного учреждения вручил ей диплом и памятный знак.

«Институт культуры - это место, которое дало мне путевку в жизнь. Здесь радостно учиться. Важно, что в институте восстановлен музей и возвращен библиотечный факультет. Большое спасибо за возможность быть здесь сейчас!» - сказала Ольга Васильева.

Для участников научной сессии был организован праздничный концерт, на котором выступили лучшие художественные коллективы и исполнители института.

Ученые института культуры совместно с представителями академии активно участвуют в научных и творческих проектах. В рамках III Международной ассамблеи Российской академии было подписано соглашение о научном сотрудничестве с целью проведения совместных исследований в области образования, философии, культурологии, библиотековедения и искусствоведения.

Проректор института по научной и инновационной деятельности Николай Ярошенко и научный руководитель центра Светлана Иванова также приняли участие в торжественной церемонии. Светлана Иванова провела мастер-класс по повышению качества диссертационных исследований по педагогике для преподавателей, молодых ученых и аспирантов вуза.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Вузы Химки Образование
25 мая 2024, 18:50
Молодежный фестиваль «Фактор веры» прошел в Химках
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Химки проходит молодёжный православный фестиваль «Фактор веры». В программе — лазертаг, арт-терапия, семинары священников и психологов и многое другое.

Праздник проводят для участников возрастом от 17 до 35 лет в Фирсановке.

«Подобные мероприятия объединяют верующих людей на основе традиционных духовно-нравственных ценностей и влияют на развитие активного православного молодёжного движения в Химках», - подчеркнула депутат местного Совета депутатов Галина Болотова.

В первый день для участников слёта провели торжественное знакомство и вводный инструктаж по правилам поведения. Также для них организовали встречу с теологом и экскурсию в киногород «Пилигрим Порто». В завершение первого дня прошёл сеанс арт-терапии.

В субботу, во второй день фестиваля, для участников проведут спортивно-тактическую игру «Лазертаг». В храме Святого Великомученика Георгия Победоносца пройдёт Всенощное бдение. А в вечернее время состоится костюмированный императорский бал в стиле 1812 года.

В воскресенье молодёжь примет участие в костюмированной военно-исторической постановке по христианской истории Древнего Рима, а после представит свои творческие номера в ходе концерта. Также молодые люди познакомятся с психологом Максимом Волковым и пообщаются с ним на тему семейных отношений.

Фестиваль проводят в рамках проекта «Фактор веры», поддержанного Фондом президентских грантов. Организаторами являются Благотворительный фонд «Ангел», Георгиевский и Смоленский храмы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Химки Фестивали Молодежный
25 мая 2024, 18:48
Наро-Фоминск и Балтийск стали городами-побратимами
Анна Тюрюмина
Читайте нас в: Google Новости
Двойной праздник отмечают жители Наро-Фоминска: седьмую годовщину образования городского округа и 98-й день рождения города воинской славы. По этому случаю прошли торжественные мероприятия.

Важным событием этого дня стало исполнение 395 лет с момента первого упоминания Наро-Фоминской земли в исторических документах. Празднование началось с официального приема главы городского округа Романа Шамнэ, который встретил делегации из городов-побратимов: Бобруйска (Белоруссия), поселка Кантемировка, Вязьмы, района «Сокольники» города Москвы и Чистополя.

«У нас большая команда. Наши города связывает многолетняя дружба и сотрудничество, которые крепнут год от года. И сегодня наше семейство пополнится!» - указал Роман Шамнэ, приветствуя гостей.

В этот день было заключено соглашение об установлении побратимских связей между Наро-Фоминским и Балтийским городскими округами. Свои подписи на документе поставили глава Роман Шамнэ и глава Балтийского горокруга Николай Плюгин.

«Балтийск - самый западный город нашей страны. Крупнейшая база Военно-Морского Флота России на Балтийском море. Здесь базируется и малый ракетный корабль под названием „Наро-Фоминск“. Нам важно знать, что за нами - вся Россия. Мы искренне рады, что отныне наши города будут связаны побратимскими отношениями», - отметил Плюгин.

В рамках праздника состоялось торжественное мероприятие на главной сцене города. В начале торжества глава округа вручил знак и ленту почетного гражданина Наро-Фоминского городского округа участнику Великой Отечественной войны Евгению Евдокимову и историку, писателю Владимиру Мельникову.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск
25 мая 2024, 17:37
Прогноз пожарной опасности на 3 три дня опубликовали в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Пожар на площади 0.5 гектара в Кучинском участковом лесничестве (Ногинский филиал ГКУ МО «Мособллес») потушили 24 мая. К работам привлекли семь единиц техники и 15 человек личного состава.

Согласно прогнозу, 25 мая на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, а в лесничествах Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и «Русский лес» - III класс пожарной опасности.

26 и 27 мая на большей части территории Московской области прогнозируется IV класс пожарной опасности, а в лесничествах Волоколамском, Звенигородском Истринском, Клинском и Наро-Фоминском - III класс пожарной опасности.

Температура воздуха в ближайшие дни будет колебаться от 21 до 23 градусов, а ночью будет около 11-12 градусов. Прогноз обещает в целом малооблачную погоду с возможными кратковременными дождями 26 мая.

Старожилы говорят, что если в этот день увидеть красный восход, то это - к сухому лету с пожарами.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пожары Погода

Новости по теме