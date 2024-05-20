Активисты из Химок предложили идеи для нацпроекта «Молодежь и дети»
Жители городского округа Химки стали соавторами нового национального проекта «Молодежь и дети». Его концепцию ранее продемонстрировали на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
Национальный проект «Молодежь и дети» предполагает создание комфортных условий для самореализации молодых людей в России и продвижение традиционных морально-нравственных ценностей. Особое внимание уделят развитию волонтерского движения и активной гражданской позиции.
«В нашей стране огромное внимание уделяется развитию молодежной политики и поддержке подрастающего поколения. Предполагается, что новый нацпроект затронет многие сферы. Это духовно-нравственное воспитание молодежи, помощь с поиском первой работы и дальнейшим трудоустройством для начинающих специалистов и многое другое», - поделился муниципальный депутат Химок Александр Васильев.
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