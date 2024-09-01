Активисты из Химок побывали на тематической экскурсии в парке «Патриот»

Тематическую лекцию для активистов провела волонтер и куратор проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» Аурика Яблокова.

«31 августа - по-настоящему важная дата в истории нашей страны. Именно в этот день на заводе „Красное Сормово“ провели испытания первого русского танка», - прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Экскурсию организовали представители управления социальных коммуникаций местной администрации в рамках общественного проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Проект открывает перед жителями новые горизонты. Для химчан организовывают разнообразные интерактивные активности. Самое важное - принять участие в них может любой желающий», - сказала муниципальный депутат Галина Болотова.

Кроме того, депутат Юлия Ишкова напомнила, что в Химках внимание уделяют и сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. При поддержке главы округа Дмитрия Волошина работает виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!».

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