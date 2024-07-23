23 июля 2024, 18:22

Активисты из Балашихи собрали лекарства и продукты для бездомных животных

Местное отделение партии "Единая Россия" в Балашихе
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Добрая акция «Коробка помощи животным» осуществляется в городском округе Балашиха. Активисты поддержали бездомных животных и собрали для них необходимые продукты и лекарства.

Партийцы местного отделения «Единая Россия» проводят в округе акцию «Коробка помощи животным». Ее цель - сбор и передача лекарств, кормов, игрушек для питомцев из приютов. Один из таких пунктов сбора находится в микрорайоне Железнодорожный, в магазине «Рика», который активисты посетили в этот раз.

Также поддержка животных реализуется в рамках проекта «Защита животных - это несложно». Благодаря ей необходимые вещи получают зооприют в конно-спортивном комплексе «Пелагея», «Котодом Мурлыка» и приют «Преданное сердце».

«Помогать бездомным животным действительно просто. Мы видим, как жители Балашихи с радостью откликаются на наш призыв и оставляют подарки для животных в зоомагазинах», - рассказала местный координатор партийного проекта «Защита животных - это несложно» Ирина Митюрина.

Клиенты зоомагазинов стараются не оставаться в стороне от добрых дел. После покупки продуктов для своих питомцев, они оставляют товары для тех животных, у которых пока что нет своей семьи. Тем самым они создают культуру заботы о пушистых.

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Волонтеры Животные Балашиха
23 июля 2024, 18:32
Больше 10 учебных заведений Истры прошли проверку к 1 сентября
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Комиссия провела осмотр детских садов и школ перед первым сентября. Уже прошли проверку 12 образовательных комплексов.

Комиссии необходимо осмотреть учебные и медицинские кабинеты, актовый зал, столовую и многое другое. В состав проверяющих входят управление образования, подразделение по делам несовершеннолетних, социальная защита, Госавтоинспекция, МЧС и депутаты округа. Они проверили безопасность зданий, кабинеты физики и химии, «Точки роста», оборудование, окна, свет, актовый зал и многое другое.

Также комиссия осмотрела детские сады. Особое внимание уделили спальным местам детей и игровым комнатам. В этом году сделали уклон на безопасность в учреждениях. Во время осмотра проверяющие могли дать советы для учреждений, как улучшить среду для детей. Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели доски с правилами дорожного движения или целые тематические зоны на улице. Также узнавали у воспитателей, как часто проводятся такие занятие.

Проверку прошли более 40 объектов, из них 34 муниципальных учреждений - школы, детские сады, центры дополнительного образования, три частных школы и сада, два колледжа и Истринскую школу-интернат. Приемка всех заведений завершится пятого августа. В округе серьезных нарушений в учреждениях не было. К первому сентября все будут готовы принять детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Школы Истра Детские сады Образование
23 июля 2024, 18:18
ГАИ в Одинцове проверила водителей на трезвость
Одинцовский отдел Госавтоинспекции
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Социальный рейд «Трезвый водитель» организовали сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции, представители регионального Министерства транспорта и компания оператора Подмосковной системы контроля безопасности дорожного движения «МВС Груп». Водители получили информацию о важности безопасного, а главное – трезвого поведения на дорогах.

Метод «массовой проверки» использовался автоинспекторами для оценки состояния водителей по визуальным признакам и проверки наличия у них признаков опьянения. Стражи порядка напоминали водителям о том, что управлять транспортным средством в состоянии опьянения нельзя, и вручали им буклеты с информацией и рекомендациями по соблюдению правил дорожного движения. Им также передали алкотестеры - приборы, внутри которых размещается датчик. Человек выдыхает воздух, сенсор анализирует его, определяет концентрацию спирта в организме и показывает результат.

Такое мероприятие провели и на парковке торгового центра в Юдино. Там сотрудники объясняли посетителям, как использовать трубку контроля трезвости, которая находится в буклете. Им также рассказали, что перед выездом можно легко проверить себя на наличие алкоголя в крови.

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Одинцово Минтранс РФ Дороги Машины
23 июля 2024, 18:16
Эвакуационные тележки передали бойцам в зону СВО из Балашихи
Местное отделение партии "Единая Россия" в Балашихе
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Очередную партию гуманитарной помощи отправили военнослужащим в зону специальной военной операции из Балашихи. Четыре эвакуационные тележки ТЭТ-1 передал депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев.

Тележки ТЭТ-1, разработанные коллекционером-реставратором Вячеславом Леном, значительно облегчают процесс эвакуации раненых. Теперь достаточно усилий одного бойца или санитара, тогда как ранее требовалось до четырех человек. ТЭТ-1 изготавливают совместно с мастерскими Военно-технического музея. Таких тележек производят около 200 в месяц и регулярно направляют на передовую.

«Мы всегда готовы поддержать наших воинов и сделать все возможное для их безопасности и комфорта. Эта помощь - лишь малая часть того, что мы можем сделать для наших героев. Мы благодарны всем, кто присоединился к этой инициативе и оказал свою поддержку», - отметил депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев.

Также в зону спецоперации передали 14 маскировочных сетей, духовные наборы с освященными иконами, детские игрушки-талисманы ручной работы, телевизор и посуду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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Балашиха
23 июля 2024, 18:10
Специалисты Минсельхоза рассказали об опасных для кошек и собак растениях
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области предостерегли дачников от разведения растений, опасных для домашних животных. Не стоит сажать ирисы, нарциссы, пионы, люпины, гиацинты и хризантемы.

Как пояснили в ведомстве, у собак и кошек эти цветы могут вызвать серьезное кишечное расстройство. Также стоит закрыть для питомцев доступ к гортензиям, сирени и ландышам, так как ягоды последних могут быть особенно ядовиты.

«Среди запрещенных растений для животных также первоцветы и цикламены, содержащие вещество, способное вызвать ожог слизистой. Опасно содержать животных рядом с азалиями, так как это может привести к серьезным нарушениям работы сердца и центральной нервной системы», - добавили в Министерстве.

Симптомами отравления являются рвота, диарея, обильное слюноотделение и учащенное дыхание, вялость, апатия или возбуждение питомца. В случае подозрения на отравление растениями, необходимо немедленно обратиться в ветеринарную клинику.

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Врачи Собаки Кошки

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