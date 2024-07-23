Активисты из Балашихи собрали лекарства и продукты для бездомных животных

Партийцы местного отделения «Единая Россия» проводят в округе акцию «Коробка помощи животным». Ее цель - сбор и передача лекарств, кормов, игрушек для питомцев из приютов. Один из таких пунктов сбора находится в микрорайоне Железнодорожный, в магазине «Рика», который активисты посетили в этот раз.

Также поддержка животных реализуется в рамках проекта «Защита животных - это несложно». Благодаря ей необходимые вещи получают зооприют в конно-спортивном комплексе «Пелагея», «Котодом Мурлыка» и приют «Преданное сердце».

«Помогать бездомным животным действительно просто. Мы видим, как жители Балашихи с радостью откликаются на наш призыв и оставляют подарки для животных в зоомагазинах», - рассказала местный координатор партийного проекта «Защита животных - это несложно» Ирина Митюрина.

Клиенты зоомагазинов стараются не оставаться в стороне от добрых дел. После покупки продуктов для своих питомцев, они оставляют товары для тех животных, у которых пока что нет своей семьи. Тем самым они создают культуру заботы о пушистых.

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