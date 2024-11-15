Активисты из Балашихи передали партию корма для питомцев в зооприют

Акция прошла в рамках партийного проекта «Защита животного мира», который реализуют в Балашихе.

«Мы стараемся оказывать поддержку приюту в его благородном деле помощи нашим четвероногим друзьям. Регулярно привозим корма, помогаем найти дом для питомцев приюта. Также вместе с жителями доставляем сюда бездомных животных. В осенние месяцы мы пристроили пятерых котят, двух взрослых кошек и одного кота. Всем им теперь есть, где перезимовать и не нужно думать, как себя прокормить», - отметила координатор проекта Ирина Митюрина.

Отметим, что в рамках инициативы, которая реализуется с 2022 года, активисты регулярно помогают нескольким зооприютам округа. Они передают не только корм, но и медикаменты, предметы для ухода, аксессуары, содействуют в уборке территории.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».