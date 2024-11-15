15 ноября 2024, 16:35

Активисты из Балашихи передали партию корма для питомцев в зооприют

Медиасток.рф
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Представители партии «Единая Россия» из Богородского округа провели благотворительную акцию. Они доставили несколько десятков килограммов корма в зооприют на конюшне «Пелагея».

Акция прошла в рамках партийного проекта «Защита животного мира», который реализуют в Балашихе.

«Мы стараемся оказывать поддержку приюту в его благородном деле помощи нашим четвероногим друзьям. Регулярно привозим корма, помогаем найти дом для питомцев приюта. Также вместе с жителями доставляем сюда бездомных животных. В осенние месяцы мы пристроили пятерых котят, двух взрослых кошек и одного кота. Всем им теперь есть, где перезимовать и не нужно думать, как себя прокормить», - отметила координатор проекта Ирина Митюрина.

Отметим, что в рамках инициативы, которая реализуется с 2022 года, активисты регулярно помогают нескольким зооприютам округа. Они передают не только корм, но и медикаменты, предметы для ухода, аксессуары, содействуют в уборке территории.

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Животные Балашиха
15 ноября 2024, 16:27
Делегация из Богородского округа приняла участие в форуме «Мы — Россия»
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Молодежный форум «Мы — Россия» завершился в Сергиевом Посаде. Он собрал более полутора тысяч человек из муниципалитетов Подмосковья, а также из Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и Белоруссии. Четыре активиста представляли Богородский округ.

Основную программу форума разбили на пять блоков: ораторское искусство, информационная безопасность, медиашкола, организация мероприятий и социальные навыки. Участники сами выбирали интересные для себя направления.

Богородский округ представляли на форуме четыре человека.

«В рамках лектория у нас была возможность выбрать одно из нескольких целевых направлений. Я сам выбрал лекторий по организации мероприятий, который вел эксперт Марта Сахелашвили. Она поделилась с нами знаниями о тонкостях event-продюсирования, что очень актуально для нашего времени», - рассказал активист Волонтерского корпуса Богородского корпуса Виталий Губочкин.

По сравнению с прошлым годом форум собрал втрое больше участников. Активисты из Богородского округа отметили высокий уровень организации мероприятия, интересную и насыщенную программу и высокую квалификацию спикеров. В этом году было решено уделить особое внимание теме информационной безопасности.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Богородский
15 ноября 2024, 15:16
Сухостой и гнилые деревья убрали в природном хозяйстве «Русский лес»
Комитет лесного хозяйства МО
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Специалисты на 100% выполнили план по рубке аварийных деревьев в лесничестве «Русский лес». Об этом рассказали в Комлесхозе Подмосковья.

Всего на территории лесного фонда ликвидировали 163 аварийных дерева, а места рубок очистили от порубочных остатков.

Чтобы признать дерево аварийным ведущий инженер-лесоопатолог осматривает зеленые насаждения и составляет акт лесопатологического обследования.

Деревья признают аварийными если они расположены до 100 метров от населенных пунктов и имеют такие изъяны как гниль, обрыв корней, а опасный наклон может привести к падению всего дерева или его части.

Работа
15 ноября 2024, 15:15
Вырученные от сбора макулатуры средства в Серпухове передадут бойцам СВО
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Ученики и педагоги образовательных учреждений городского округа Серпухов приняли участие в благотворительной акции по сбору макулатуры «V единстве Za Победу». Все вырученные средства направят в помощь военнослужащим специальной военной операции.

Организовали благотворительную акцию «Платформа #ЭкоЛогичноеПодмосковье» и региональное отделение «Движение первых» Московской области. Школьники и педагоги Серпухова поддержали инициативу.

Дети из школы № 10 провели информационные уроки о переработке бумаги, которая помогает сохранить природу. Учащиеся, их родители и педагоги школы современного образования собрали 618 килограммов макулатуры.

Участники таких мероприятий могут не только продемонстрировать солидарность, внеся вклад в общее дело, но и сберечь экологию, а также помочь военнослужащим на фронте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благотворительность Серпухов Школьники Экология
15 ноября 2024, 15:15
Медицинская конференция прошла в больнице в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Итоги тематических приемов подвели в больнице в Мытищах. Там состоялась конференция главного врача Ольги Мисюкевич с заведующими отделениями и подразделениями.

На мероприятии почетной грамотой и денежным подарком наградили юбиляров месяца: заведующую гинекологическим отделением Галину Ермоленко, врача-терапевта отделения дневного стационара поликлиники № 1 Елену Фоменко и медсестру поликлиники № 1 Татьяну Кузьменок.

«У нас очень большая больница, где работают более 2,7 тысячи человек, девять поликлиник и огромный стационар. Не всегда у врачей и медицинских сестер есть время просто поговорить и обсудить важные вопросы. И всегда приятно вручать цветы и дипломы врачам и медицинским сестрам, которые посвятили медицине не один десяток лет», - сказала Ольга Мисюкевич.

Еще одной темой конференции стали тематические приемы по здравоохранению, на которые приходят жители округа. Вопросы на таких встречах решаются оперативнее, отмечают специалисты больницы.

Отметим, что в больнице Мытищ работают несколько телефонов горячей линии главного врача и единая справочная служба. Также на вопросы жителей ответят в чате «Мытищи. Здоровье».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Мытищи Врачи

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