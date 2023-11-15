15 ноября 2023, 06:05

Активисты «Движения Первых» выстроились в образ корабля к юбилею запуска «Бурана»

РИА «Новости»
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Свыше 700 активистов «Движения Первых» выстроились в образ космического корабля к 35-летию запуска «Бурана» в Электростали. Акция прошла на центральной площади.

Как рассказали в пресс-службе движения, участники флешмоба также узнали о достижениях страны в науке и передовых инженерных разработках, которые внесли большой вклад в развитие космонавтики.

«Это одно из самых значимых событий в советской космической отрасли. Впервые в мире советский челнок приземлился в автоматическом режиме. Очень важно, что Первые помнят об этом событии, гордятся и проводят такие масштабные акции», - сказал председатель движения Юрий Макеев.

Подобные акции проходят в Электростале не в первый раз. Ранее там проводили построения в образ портрета Юрия Гагарина в День космонавтики и символа Года педагога и наставника в День учителя. Их проводят в рамках проекта общественных перфомансов «Пиксель» с 2020 года.

Испытания космического корабля «Буран» прошли 15 ноября 1988 года. он вышел на орбиту, совершил двухвитковый полет вокруг Земли и приземлился на космодроме Байконур.

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Общественные акции Электросталь
15 ноября 2023, 07:30
Школьники из Одинцова стали финалистами Национальной технологической олимпиады
Министерство образования МО
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Ученики лицея с пятого по седьмой классы из Одинцова приняли участие в Национальной технологической олимпиаде Junior. В итоге они вышли в финал, сообщили в министерстве образования Подмосковья.

Мероприятие разместили в Одинцовском «Десятом лицее». На последнем этапе команды проявили себя в робототехнике, программировании, конструировании и креативных технологиях.

Школьники разрабатывали проекты и искали инновационные решения. Они не только узнавали новое в инженерии, но и учились работать в команде и распределять задачи.

Все участники соревнований заслужили огромную похвалу за свои усилия и достижения.

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Одинцово
15 ноября 2023, 06:00
Орнитологи зафиксировали новое место гнездования краснокнижных белого и черного аистов в Подмосковье
Фото: Татьяна Юдина
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В Московской области орнитологи нашли новое место гнездования белого и черного аистов. Виды включили в Красную Книгу региона, а черный — в Красную Книгу России. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«В городском округе Сергиев Посад специалистами было выявлено новое место гнездования белого аиста. Гнездо находится на водонапорной башне, на момент обследования в нем находились два птенца и взрослая птица», Численность белого аиста в области восстанавливается. Их популяция увеличилась с 85 пар до 126. Одно из гнезд находится в деревне Высочки в Лотошине.

«В последний десяток лет встречи пернатых, указывающие на их возможное гнездование, теперь происходят ежегодно. В 2023 году черный аист наблюдался в городских округах Луховицы и Лотошино», - подчеркнул министр.

Черный аист остается редким видом, однако в последнее время в Подмосковье их число увеличивалось.

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Птицы Минэкологии Подмосковья Экология
15 ноября 2023, 04:00
Мособлдума утвердила софинансирование строительства и реконструкции объектов водоснабжения в Подмосковье
Мин ЖКХ
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Депутаты Мособлдумы утвердили соглашения на софинансирование строительства и реконструкции объектов водоснабжения в Кашире, Коломне, Можайске, Наро-Фоминске, Павловском Посаде и Сергиевом Посаде, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

В итоге качество коммунальных услуг улучшится для 370 тысяч жителей Московской области. Соглашения заключили регион, муниципалитеты и Фонд содействия реформированию ЖКХ. Организация получит займы на сумму 14,4 миллиарда рублей.

Так, в деревне Терново-1 в Кашире построят очистное сооружение, также они появятся в Сергиевом Посаде и в Можайске. Сети водоснабжения реконструируют в Можайском городском округе, их модернизируют в Павловском Посаде, в поселке Сергиевский в Коломне и Апрелевке.

«Помимо средств Фонда на реализацию проектов запланированы средства бюджета Московской области в размере 3,5 миллиарда рублей, а также местных бюджетов - 59,3 миллиона рублей», - уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что с 1 января для жителей изменится стандарт газового обслуживания. Это позволит обеспечить максимальную безопасность.

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ЖКХ Мособлдума
15 ноября 2023, 02:00
Заместители директоров МФЦ Подмосковья прошли курсы повышения квалификации
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Заместители директоров МФЦ из 10 городских округов Подмосковья прошли обучение по теме «Актуальные вопросы деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области». Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Курс включал в себя более 15 практических тем и два однодневных тренинга.

«В последний день обучения участники посетили Центр управления регионом Московской области и приняли участие в бизнес-игре, с помощью которой закрепили и отработали на практике полученные базовые управленческие навыки», - уточнили министерстве.

Директор МФЦ в Одинцове Наталия Куликова отметила важность обучения сотрудников центров.

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МФЦ

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