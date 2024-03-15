Активисты «Движения первых» встретились с космонавтом Андреем Федяевым в Звездном Городке

Мероприятие приурочили к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Школьники возложили цветы к памятнику космонавта, а после отправились на экскурсию в Музей Центра подготовки космонавтов.

После экскурсии прошла открытая дискуссия с космонавтом Андреем Федяевым. Ребята смогли задать все интересующие вопросы, и узнать не только технические аспекты полетов, но и психологические особенности работы в условиях невесомости.

Отметим, что встреча собрала активистов «Движения Первых» со всей страны.

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