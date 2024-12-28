Активисты «Движения первых» из Одинцова побывали на новогоднем квесте в Москве

Сюжет квеста построили вокруг борьбы с компьютерным вирусом, который угрожал пробуждением темных сил. Команды успешно прошли все испытания. Ребятам пригодились не только знания и смекалка, но и умение работать сообща.

Этот интерактивный проект разработали специально для детей младше 12 лет, чтобы в игровой форме познакомить их с историей Великой Отечественной войны. Квест стал не только развлечением, но и патриотическим занятием, которое развивает у подрастающего поколения любовь к Родине и ее истории.

Напомним, что «Движение первых» - это всероссийская общественно-государственная организация для детей и молодежи. Ее отделения открыты в каждом муниципалитете страны, включая Одинцовский округ. Проект помогает вовлекать подростков в социально значимые мероприятия, развивать у них лидерские качества и формировать активную гражданскую позицию.