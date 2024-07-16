Активисты Балашихи приняли участие в очистке Горенского лесопарка

Соревнования «Чистые игры» посетили более 50 человек из Балашихи. Волонтеры и неравнодушные жители вместе прошли экологический квест и убрали накопившийся мусор. Такой новый вид субботников учит людей бережному отношению к окружающей среде и помогает завести друзей.

В ходе квеста участников также ждали увлекательные мастер-классы. Кроме того, активисты смогли пройтись по экологической тропе и сделать снимки на специальных локациях.

Заместитель главы Балашихи Дмитрий Варнавский, председатель городского Совета депутатов, руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов, депутат Совета депутатов Балашихи Сергей Чураков и представители администрации города тоже помогли с уборкой.

«Такие субботники нового формата эффективнее и интереснее для жителей, чем просто сбор мусора и уборка территории. Кроме того, так люди учатся разделять мусор, что тоже очень важно для окружающей среды», - подчеркнула организатор проекта «Чистые игры» в Москве и Подмосковье Екатерина Шамшурина.

Каждый участник в таком соревновании может стать победителем. Самое главное - набрать большее количество баллов и выполнить все условия акции. Оценка за каждую фракцию разная - пакет пластика или стекла - восемь баллов, пакет металла - 10. Победителя «Чистых игр» и двух призеров организаторы выбрали в специальном приложении и на сайте квеста.

«Чистые игры» - экологическое общественное движение, которое возникло в Санкт-Петербурге в 2014 году. За 10 лет почти два миллиона человек в 37 странах присоединились к играм.

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