Активистов в сфере защиты прав человека наградили в Подмосковье

Уполномоченный по правам человека в Московской области

Читайте нас в:

Награды также получили волонтеры, которые занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи воспитанникам детских домов, людям без определенного места жительства, беженцам и другим жителям в трудной ситуации.

Уполномоченный также отметил сотрудников силовых ведомств, преподавателей вузов, предпринимателей.

Кроме того, на церемонии подвели итоги конкурса «Молодой правозащитник». Первое место досталось представителю Общественной наблюдательной комиссии Ильнуру Сафину, второе - сотруднику управления молодежной политики в Химках Мамедли Эльтуран Вугар оглы, а третье - студентке Московского политехнического университета Екатерине Казанковой.

Знак отличия уполномоченного получили директор социального центра «Ступинский» Сергей Альбертов, вице-президент нотариальной палаты региона Лариса Бурмистрова, директор православного центра образования имени Преподобного Сергия Наталья Лепорская и другие.

Еще шесть человек получили почетные грамоты в сфере защиты прав и свобод человека. Среди них - заместитель начальника управления по делам семьи, детей Минсоцразвития Дмитрий Карев, директор семейного центра «Преображение» Александра Рычкова и глава соцучреждения «Вдохновение» Елена Старшинова.

Благодарность также вручили студенту колледжа Президентской Академии Никите Иванову, которые работал в гардеробе «Крокуса» и помог эвакуировать людей во время мартовского теракта.

Церемония награждения прошла 10 декабря в рамках празднования Дня прав человека. Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская поблагодарила участников торжества и отметила важность их работы.

«Ваши неравнодушие к проблемам других, чувство справедливости и стремление сделать нашу жизнь лучше и добрее восхищает и вызывает уважение», - сказала она.