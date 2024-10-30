Активистов в Реутове поздравили с Днем волонтера

В течение прошедшего года молодежные организации Реутова провели более 500 мероприятий, в которых приняло участие около 6000 человек.

Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта Анастасия Николаенко сообщила, что в городе сейчас около 10 тысяч добровольцев. Администрация Реутова старается поддерживать их деятельность, предоставляя рекомендательные письма при поступлении в учебные заведения и возможность трудоустройства в муниципальные учреждения.

Активную добровольческую деятельность в муниципалитете ведут такие организации, как «Молодая Гвардия „Единой России“, „Движение Первых“, „Волонтеры Победы“, „Волонтеры Подмосковья“ и другие. Они регулярно проводят акции по поддержке участников специальной военной операции, включая сбор гуманитарной помощи, мастер-классы по изготовлению чайных наборов, шевронов, написанию писем и созданию окопных свечей.

День волонтера стал не только праздником для активистов, но и возможностью для жителей города узнать о важной роли добровольцев в жизни общества и присоединиться к этому благородному движению.

Праздник был учрежден губернатором Московской области Андреем Воробьевым в 2017 году.

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