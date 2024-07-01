Активистов наградили в День молодежи в Подольске

В торжественной атмосфере отметили лучшую молодежь округа. Так, заместитель главы Подольска Вадим Буров вручил муниципальные награды активистам молодежных движений и тем, кто их направляет.

«От себя лично, от главы городского округа Григорий Артамонова хочу поздравить всю нашу молодежь с их праздником. Они у нас самые лучшие, самые умные, жизнерадостные. Мы понимаем, что это будущее нашего округа, стараемся им всячески и во всем помогать. Хотелось бы им пожелать уверенности в себе, энергии, чтобы они могли воплощать все жизненные планы», - сказал заместитель главы администрации Подольска Вадим Буров.

Поздравил ребят и депутат Мособлдумы Павел Максимович. А депутат округа Максим Круглов вручил почетные грамоты от горсовета более 20 специалистам, работающим с молодежью.

«Для меня молодость - это успешные проекты, это активная общественная позиция, это молодежные проекты, инициативы, это то, когда разные, смелые, инициативные люди собираются вместе, чтобы строить неповторимое будущее», - прокомментировала специалист Комитета по делам молодежи администрации Подольска Лидия Шобухова.

Всего в округе проживает более 80 тысяч молодых людей, готовых развивать свой город в разных направлениях: в волонтерстве, спорте и творчестве.

«За последние пол года, пока я работаю в „Движении первых“, я познакомилась просто с огромным количеством детей и взрослых интересных, творческих, талантливых. И я думаю, что за нашим направлением, за „Движением первых“ - будущее», - пояснила специалист местного отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в Подольске Юлия Гущина.

Также в парке прошли мастер-классы, подвижные игры и конкурсы. На «Патриотической аллее» все желающие могли сплести маскировочные сети и примерить экипировку наших военных, а также научиться собирать и разбирать автоматы. Праздничное настроение на площади создавали и представители студии Music Center.

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